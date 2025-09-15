Porras ve "inviable" ampliar el horario de la Feria del Centro de Málaga

La Feria del Centro de Málaga seguirá concluyendo a las seis de la tarde en sus próximas ediciones, como ocurre de forma taxativa desde hace años.

En la primera convocatoria de comisiones de este curso político en el Ayuntamiento de Málaga, el grupo municipal Vox ha querido reabrir el debate y plantear una ampliación de hasta dos horas, de manera que la música cesaría a las ocho de la tarde.

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, apenas ha dado pie a la discusión y ha rechazado categóricamente extender la fiesta en el Centro más allá de las seis de la tarde, recalcando que es una medida totalmente "inviable", tanto por una cuestión logística en limpieza y seguridad, por el descanso vecinal, así como por la necesidad de dar "servicio" por la mañana y por la noche como ciudad turística

Porras ha defendido que se "ha ordenado bastante bien" tanto la Feria del Centro como la del Real y que hay "mejor ambiente ahora que hace 20 años". "Tenemos dos ferias y que cada uno conviva con la que más le convenga, para eso están".

La concejala de Vox, Yolanda Gómez, ha defendido que es un "reclamo de toda la ciudad" así como que el horario actual contribuye a que baje la facturación y se pierda empleo. "Estamos hablando de una semana al año, hablamos de incrementar una o dos horas la música y extender a más calles", ha manifestado durante la Comisión de Sostenibilidad, en la que abría la posibilidad de enmendar su propuesta y extender solo una hora más el horario. Gómez ha insistido en permitir que los malagueños "puedan disfrutar de una feria real y no a medias".

"Se nos han olvidado los botellones que teníamos en el Centro histórico y eso es a lo que no queremos volver, porque tenemos una ciudad turística, y hay que dar un servicio por las mañanas, porque la gente van a los museos, y hay que dar la imagen", le contestaba Porras, que acusaba a Gómez de "pedir barbaridades" porque "no gestiona".

"Parque temático"

Ni el PSOE ni Con Málaga han respaldado la propuesta de Vox, al tiempo que han cargado contra el equipo de Gobierno por convertir el casco histórico en un "parque temático".

"Todas las decisiones que se tomen que tengan que ver con la convivencia y el bienestar de los vecinos del Centro de la ciudad tiene que estar consensuada con ellos", ha defendido la edil socialista Begoña Gómez. "Vox plantea una mirada solo para el sector de la hostelería, para que haya más negocio, más ambiente para que puedan consumir más los turistas".

"El Centro debe ser caracterizado como un barrio, no es un escaparate para turistas, no un lugar para emborracharse sin ningún tipo de responsabilidad e irse a su casa, no es una escenografía", ha añadido el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, que ha criticado la "sobreexplotación hotelera" del casco histórico.