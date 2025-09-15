Los puertos deportivos culminan un «gran verano» y reactivan su promoción exterior

Los puertos deportivos de la provincia de Málaga, que suman más de 3.600 amarres para el atraque de embarcaciones, han cerrado un «gran verano», según comenta la patronal del sector, Marinas de Andalucía, con una ocupación media registrada del 85% y con varios recintos rozando el lleno. La actividad recreativa náutica vive momentos de auge en la Costa del Sol y 2025 ha repetido prácticamente las cifras récord del año pasado debido a dos factores principales: el dinamismo del segmento de navegantes extranjeros y el floreciente segmento del chárter náutico (es decir, el alquiler de embarcaciones por parte de clientes y turistas para todo tipo de actividades de ocio). Los puertos malagueños representan el 40% del total de atraques para embarcaciones deportivas que hay en Andalucía.

«Ha sido un verano muy bueno en el que se ha dado continuidad a las grandes cifras de ocupación de otros años. No se ven síntomas de desaceleración. En algunos puertos se produce incluso un lleno total, es decir, en cuanto un amarre queda libre entra enseguida otro barco en tránsito para ocuparlo», explica a este periódico el presidente de Marinas de Andalucía, Manuel Raigón.

Los puertos presentan una ocupación del 75% en la denominada temporada baja y van elevando sus registros a partir de Semana Santa, con una temporada alta que se prolonga ya hasta finales del mes de septiembre y que e incluso se mete en octubre (cuando hace una década terminaba nada más acabar agosto).

El reparto de amarres en los puertos malagueños se distribuye entre un 80% destinado a los clientes de base (los que contratan los amarres para sus embarcaciones de forma permanente o con alquileres que pagan anualmente) y el otro 20% para el flujo de viajeros en tránsito (que son los que pasan unos días por esos puertos de viaje a otros destinos). En la última década el peso de los atraques de base ha subido en diez puntos, lo que refleja la apuesta de muchos navegantes por la Costa del Sol como su destino habitual durante la mayor parte del año.

Estancias medias y perfil

Raigón afirma que la media de las estancias de los clientes en tránsito ha sido de 12 días, algo por encima de otros veranos. Y el número de tránsitos diarios en cada puerto suele ser de un promedio de seis, aunque hay recintos que superan la decena. En cuanto a las tipologías de embarcaciones, predominan los barcos a motor, aunque también son muy comunes los veleros y catamaranes, sobre todo entre quienes recorren la costa en familia o con amigos.

Españoles, británicos, alemanes, franceses y neerlandeses son las nacionalidades más frecuente. El cliente británico en concreto, que hace unos ejercicios estuvo más retraído por el Brexit y la pandemia, se ratifica como principal usuario extranjero de los puertos malagueños (en torno a un 70%). También se detecta un aumento de clientes de mercados emergentes como Italia, Países Bajos, Portugal o Estados Unidos, que «buscan experiencias náuticas y disfrutan de las instalaciones y servicios de Málaga». El nivel de facturación se ha mantenido en relación a años anteriores, añade el presidente de Marinas de Andalucía, sin que se detecte bajada del gasto por parte de estos clientes.

El sector continúa así «en crecimiento», en paralelo al buen momento que vive en general el turismo de la Costa del Sol. «Los clientes de nuestros puertos buscan mucho las actividades naturales, entre ellas el avistamiento de delfines», apunta. Y hay un creciente número de aficionados que no tienen barco en propiedad pero que se sacan la licencia de navegación y eligen el alquiler para uso lúdico o deportivo.

Marinas de Andalucía engloba a 19 puertos andaluces de gestión indirecta tanto de titularidad autonómica como estatal de la costa andaluza. En 2024, esta asociación creció además con la incorporación de los puertos de Sotogrande en Cádiz, la marina de megayates IGY en el puerto de Málaga y Marina Motril, en Granada.

Presencia internacional

La asociación va a retomar este año, tras varios ejercicios de ausencia, su participación en el salón Southampton International Boat Show 2025, que se celebra del 19 al 28 de septiembre en esta ciudad costera británica. Este evento náutico, con más de medio siglo de historia, se ha consolidado como el más importante del Reino Unido y uno de los más influyentes de Europa, con la participación de cientos de empresas del sector, una gran afluencia de visitantes y el puerto deportivo flotante más grande de Europa, construido expresamente para el evento. Más de 300 barcos estarán amarrados en la marina flotante construida, desde veleros y yates de recreo hasta embarcaciones de alta velocidad y otras auxiliares.

La presencia de Marinas de Andalucía se enmarca dentro del espacio expositivo que desplegará la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) en este evento. «Agradecemos el respaldo de la APPA para acudir de manera conjunta a esta importante cita. La participación en este salón supone un paso más en nuestra estrategia de proyección internacional. Queremos mostrar en un mercado clave como es el británico, el potencial de nuestras marinas, la calidad de sus servicios y todo el atractivo de Andalucía como destino náutico», expone Raigón.

Formación de directivos y congreso en Sotogrande Marinas de Andalucía también ha puesto en marcha un proyecto con la consultora Michael Page, denominado Programa Líder, para ofrecer formación de alto nivel para directivos y para mandos intermedios. Esta formación se realizará en el puerto de Sotogrande (Cádiz), vecino de la Costa del Sol de Málaga. En noviembre también tendrá lugar en Sotogrande el I Congreso de Marinas de España. «El sector es muy dinámico y está realizando siempre actividades, más allá de los meses de verano, que es cuando hay más flujo de turismo náutico», apunta Raigón.

