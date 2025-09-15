Sale a la venta la histórica finca ‘Lagar Hurtado’ en los Montes de Málaga por 14 millones para resort de lujo

La histórica finca Lagar Hurtado, situada en el parque natural de los Montes de Málaga y adquirida en el año 2016 por el Grupo Mathiven, está en venta por un precio de 14 millones de euros. La finca, frecuentada entre finales del siglo XIX e inicios del XX por artistas como un joven Pablo Ruiz Picasso, cuenta con 766.500 metros cuadrados y la intención de Mathiven es puedan acoger un resort ecológico y de bienestar de alta gama, según ha explicado este lunes la inmobiliaria Beauchamp Estates, que se está encargando del proceso de venta.

Los vendedores incluyen en la operación de venta los terrenos, propiedades, diseños y planos, así como licencias y subvenciones. También afirman estar abiertos a una asociación "con un inversor adecuado, privado o corporativo, sujeto a términos", para hacer realidad el plan completo de 30 a 70 millones de euros de valor bruto de desarrollo (GDV).

Beauchamp Estates comenta que, además de la oferta principal de alojamiento, el Lagar Hurtado, también conocido como Hotel Cortijo de la Reina, es adecuado además para el desarrollo de actividades complementarias como enoturismo, producción artesanal de aceite de oliva, bienestar, glamping, instalaciones ecuestres y eventos especiales.

"Oportunidades como Lagar Hurtado son excepcionalmente raras. La combinación de una posición privilegiada, con vistas a Málaga, dentro de un parque natural protegido, la proximidad al transporte y los permisos completos, hacen de esta una de las oportunidades de desarrollo más atractivas del sur de España", ha comentado el director de Beauchamp Estates Marbella, Erik Holmgren.

Beauchamp Estates afirma que la finca tiene "todos los planos y permisos aprobados, así como con las subvenciones en vigor" y destaca sus "excepcionales vistas panorámicas sobre las montañas y hacia Málaga y la costa". "Una oportunidad única para crear una de las mejores fincas y viñedos privados de España o un resort ecológico y de bienestar de clase mundial", asegura.

"Reconociendo el aspecto excepcional, las vistas y la ubicación dentro de un parque natural, combinado con la proximidad a excelente conexiones de transporte, el Grupo Mathiven vio el potencial sin precedentes para crear una finca ecológica, restaurando los edificios existentes y reviviendo la vinicultura o, con la compra de los terrenos vecinos, para crear una finca privada de clase mundial basada en la agricultura o un ecoresort y retiro de bienestar", comenta Beauchamp Estates.

Edificios y ampliación

La finca Lagar Hurtado, que comprende el edificio histórico principal, el Hotel Cortijo de La Reina de 36 habitaciones, la Villa Mirador de 5 dormitorios y la parcela de 232.782 metros cuadrados en la que se encuentran, fue adquirido por Grupo Mathiven en 2016, tras el cierre del hotel y la villa. Desde esa adquisición inicial, Mathiven ha comprado dos parcelas vecinas, con lo que el volumen total del terreno asciende a 766.587 metros cuadrados, creando una finca "de tamaño óptimo".

La firma señala que las propuestas cuentan con la aprobación de las administracines todos los permisos necesarios en regla, permitiendo la regeneración y ampliación del hotel-edificio principal hasta 10.000 metros cuadrados, la renovación de Villa Mirador y la piscina, el desarrollo de una nueva villa de hasta 300 metros cuadrados al oeste de los edificios principales existentes, y al sureste de los edificios principales, la regeneración de una antigua casa de labranza, Finca Postigo, y otros edificios nuevos hasta 300 metros cuadrados.

Los planos aprobados, siempre según Beauchamp Estates, prevén la mejora de las infraestructuras de acceso, energía, agua y gestión de residuos que, junto a la calidad pervista de construcción y un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, "garantizarán "que Lagar Hurtado obtenga la acreditación de Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Los permisos incluyen una autorización ambiental unificada de la Junta de Andalucía y una licencia de obras, junto con subvenciones autonómicas y energéticas aprobadas de hasta 5,9 millones de euros. Mathiven ha reunido para ello a un equipo de profesionales experimentados para llevar a cabo los planes de su visión de Lagar Hurtado.

A juicio de la inmobiliaria, un proyecto de estas características podría rivalizar con destinos globales del estilo del Golden Eye del fundador de Island Records, Chris Blackwell, Oracabessa en Jamaica, Sublime Comporta, en Portugal, o Son Bunyola Mallorca, parte de Virgin Limited Edition, que incluye la isla Necker del fundador Richard Branson.

Una imagen de uno de los edficios de la finca Lagar Hurtado, en Los Montes de Málaga. / L. O.

"Para los operadores de ecoturismo y hostelería que buscan expandirse en la región, los principales obstáculos y desafíos en torno a los permisos y autorizaciones que existen en todos los parajes protegidos ya se han obtenido, eliminando los largos retrasos habituales en el proceso de la construcción y la entrega. Para los inversores que buscan una oportunidad única en un sector en expansión, que sea viable, con la opción de un socio local, Lagar Hurtado es también ideal y Mathiven, un socio local excelente y con experiencia”.

Historia de Lagar Hurtado

Lagar Hurtado, también conocido como Hotel Cortijo de la Reina, data del siglo XVII. Fue adquirido por Cristóbal de Villarroel, quien creó Lagar Hurtado y sus viñedos. Luego, la propiedad fue heredada por Antonio y Lázaro Torrijos, antepasado del general José María Torrijos, antes de ser adquirida a finales del siglo XIX por el pintor José Gärtner.

La inmobiliaria recuerda que la "extraordinaria belleza natural" de los Montes de Málaga, que era en el siglo XIX "la región vinícola más importante de España, por encima de La Rioja", atrajo a artistas y a la alta burguesía. Entre ellos figuraba un joven Pablo Ruiz Picasso, que fue un visitante habitual en los veranos de entre 1895 y 1897, alojándose en el vecino Lagar de Los Llanes, propiedad de sus padrinos, y visitando a su tío, Baldomero Ghiara, a quien ayudaba en su trabajo en el molino que poseía en la cercana Hacienda El Lince.

"Durante ese tiempo, el joven Picasso, que en 1896 ya era alumno de la Escuela de la Llotja, creó varios cuadros de paisajes. De todas sus obras realizadas durante sus visitas estivales a Jaboneros, Montes de Málaga está considerada una de las mejores de este periodo, ya que capta a la perfección la majestuosidad del entorno natural que rodea el Lagar Hurtado", señala.

Mercado y oportunidades

La opeación venta de Lagar Hurgado se produce en un momento en el que Málaga está experimentando "un auge en el sector del alojamiento de lujo", afirma Beauchamp Estates. Según datos recientes, la provincia cerró 2024 con una inversión hotelera de 269 millones de euros, destacando la adquisición de 18 hoteles (2.173 habitaciones).

"La demanda de alojamiento de alta gama en Málaga en particular, y de la región de Andalucía en general, ha ido en aumento impulsada por el crecimiento del turismo y la búsqueda de los viajeros de experiencias únicas, sostenibles, donde el turismo se regenera en lugar de erosionarse", apunta.