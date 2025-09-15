La vuelta al cole: estos son los mejores colegios privados, concertados y públicos de Málaga

El principal buscador de colegios de España "Micole.net" acaba de publicar su ranking con los mejores colegios de Málaga y de España. Un listado que se fija en 50 centros educativos de la provincia, que son elegidos basándose en criterios como la oferta, los resultados académicos, servicios e instalaciones y la diversidad e inclusión, entre otros.

Siguiendo estos criterios, el buscador coloca al colegio Los Olivos como el mejor de Málaga. Además, este centro es el único malagueño entre los 100 mejores de España.

El Colegio Los Olivos es un centro concertado, gestionado por los Padres Agustinos de Málaga. Abarca desde Infantil, Primaria y ESO, modalidades concertadas, hasta su Bachillerato en régimen privado: “Combinamos la excelencia académica con la formación en valores evangélicos como la amistad, el respeto y la solidaridad”.

El colegio cuenta con modernas instalaciones, amplios espacios verdes y actividades extracurriculares que complementan la enseñanza en el aula. Disponen de actividades de música y arte, laboratorios, museo, bibliotecas, informática y robótica, psicomotricidad, comedor, entre otros.

En este centro educativo estudiaron rostros famosos como el actor Fran Perea, Alberto Castro Tirado, Román Fernández Baca, Antonio Soler, Gemma del Corral o el Príncipe Miguel de Grecia.

En las tres primeras posiciones de los 50 mejores colegios de Málaga en 2025, a Los Olivos le siguen:

Colegio San José de Estepona

Avalado por casi dos siglos de historia, el Colegio San José es un centro bilingüe, mixto y privado. Cuenta con 1.236 alumnos de 44 nacionalidades diferentes y dos centros situados uno en Estepona y otro en Marbella.

Imparte Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato Nacional (LOMLOE), Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y dos ciclos Formativos de Grado Superior: Desarrollo de Aplicaciones Web y Administración y Finanzas.

Está ubicado en un entorno privilegiado de la Costa del Sol, con vistas al mar, sus instalaciones deportivas que posibilitan la práctica del deporte de alto nivel.

Colegio The British School of Málaga

Este colegio privado ofrece una educación británica dirigida a alumnos de 3 a 18 años: "Contamos con profesores nativos cualificados y complementamos nuestro plan de estudios con asignaturas españolas homologadas por la Junta de Andalucía".

Alumnos del British School. / La Opinión

Los mejores colegios públicos

Los centros educativos de titularidad pública nombrados como los mejores de Málaga son - por orden- : El Tomillar (Benalmádena), Colegio Ciudad De Popayán de Málaga, CEIP Acapulco (Fuengirola), Carmen Martín Gaite (Rincón de la Victoria) y el centro educativo Doctor Fléming de la capital.

Le siguen: Vicente Aleixandre de Marbella, Los Olivos en Málaga, Flor de Azahar en Cártama y el Colegio San Juan (Antequera).