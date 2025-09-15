Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

La vuelta al cole: estos son los mejores colegios privados, concertados y públicos de Málaga

El buscador "Micole.net" publica su ranking con los 50 y 100 mejores centros educativos de la provincia

El buscador ''Micole.net'' elige a los mejores colegios de Málaga.

El buscador ''Micole.net'' elige a los mejores colegios de Málaga. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El principal buscador de colegios de España "Micole.net" acaba de publicar su ranking con los mejores colegios de Málaga y de España. Un listado que se fija en 50 centros educativos de la provincia, que son elegidos basándose en criterios como la oferta, los resultados académicos, servicios e instalaciones y la diversidad e inclusión, entre otros. 

Un colegio malagueño entre los diez mejores de España

Un colegio malagueño entre los diez mejores de España

Siguiendo estos criterios, el buscador coloca al colegio Los Olivos como el mejor de Málaga. Además, este centro es el único malagueño entre los 100  mejores de España.

El Colegio Los Olivos es un centro concertado, gestionado por los Padres Agustinos de Málaga. Abarca desde Infantil, Primaria y ESO, modalidades concertadas, hasta su Bachillerato en régimen privado: “Combinamos la excelencia académica con la formación en valores evangélicos como la amistad, el respeto y la solidaridad”. 

El colegio cuenta con modernas instalaciones, amplios espacios verdes y actividades extracurriculares que complementan la enseñanza en el aula. Disponen de actividades de música y arte, laboratorios, museo, bibliotecas, informática y robótica, psicomotricidad, comedor, entre otros. 

En este centro educativo estudiaron rostros famosos como el actor Fran Perea, Alberto Castro Tirado, Román Fernández Baca, Antonio Soler, Gemma del Corral o el Príncipe Miguel de Grecia.

En las tres primeras posiciones de los 50 mejores colegios de Málaga en 2025, a Los Olivos le siguen: 

Colegio San José de Estepona

Avalado por casi dos siglos de historia, el Colegio San José es un centro bilingüe, mixto y  privado. Cuenta con 1.236 alumnos de 44 nacionalidades diferentes y dos centros situados uno en Estepona y otro en Marbella

Imparte Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato Nacional (LOMLOE), Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y dos ciclos Formativos de Grado Superior: Desarrollo de Aplicaciones Web y Administración y Finanzas.

Está ubicado en un entorno privilegiado de la Costa del Sol, con vistas al mar, sus  instalaciones deportivas que posibilitan la práctica del deporte de alto nivel.

El Colegio de Médicos de Málaga rechaza la propuesta de impedir a los jefes de servicio ejercer en la privada

El Colegio de Médicos de Málaga rechaza la propuesta de impedir a los jefes de servicio ejercer en la privada

Colegio The British School of Málaga

Este colegio privado ofrece una educación británica dirigida a alumnos de 3 a 18 años: "Contamos con profesores nativos cualificados y complementamos nuestro plan de estudios con asignaturas españolas homologadas por la Junta de Andalucía".

Alumnos del British School.

Alumnos del British School. / La Opinión

Los mejores colegios públicos

Los centros educativos de titularidad pública  nombrados como los mejores de Málaga son - por orden- : El Tomillar (Benalmádena), Colegio Ciudad De Popayán de Málaga, CEIP Acapulco (Fuengirola), Carmen Martín Gaite (Rincón de la Victoria) y el centro educativo Doctor Fléming de la capital.

Noticias relacionadas y más

Le siguen: Vicente Aleixandre de Marbella, Los Olivos en Málaga, Flor de Azahar en Cártama y el Colegio San Juan (Antequera).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents