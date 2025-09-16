La malagueña AGPhotonics presenta su gama de terminales ópticas para drones y satélites con fotónica integrada

La startup malagueña AGPhotonics, especializada en soluciones fotónicas, ha anunciado este martes el lanzamiento de la serie Vulcan, una gama de sistemas totalmente integrados para comunicaciones ópticas en espacio libre (FSO, de sus siglas en inglés). La compañía realiza hoy mismo en Madrid la primera presentación pública de la tecnología Vulcan en el foro SPIE Security+ Defence. AGPhotonics, con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), lanzará el primer producto de la serie Vulcan a lo largo de 2026.

La compañía, surgida en su momento de un spin off de la Universidad de Málaga (UMA) y que tiene como inversor a Bullnet Capital, ha explicado que la serie Vulcan supone un "salto cualitativo" en las comunicaciones ópticas inalámbricas, al pasar de sistemas mecánicos voluminosos a sistemas integrados en un único chip.

La tecnología de AGPhotonics ofrece velocidades de transmisión comparables a la fibra óptica, pero prescindiendo de ella, integrando antenas, apuntamiento de haces y funcionalidades de transceptor óptico en un único chip fotónico. Con su diseño ultra compacto, la tecnología FSO puede desplegarse "de forma rentable" en sectores tan diversos como telecomunicaciones, defensa, recuperación ante desastres o el sector espacial.

El avance en la integración fotónica permite reducir tamaño, peso y consumo, habilitando comunicaciones láser de alta velocidad en drones, satélites y comunidades remotas.

“Con Vulcan, estamos demostrando que las comunicaciones ópticas de alta velocidad ya no necesitan equipos voluminosos y de alto consumo. Este avance nos permite llevar conexiones fiables y de gran capacidad a lugares y plataformas que hasta ahora nunca habían tenido acceso a ellas”, explica el cofundador de AGPhotonics, Pablo Ginel.

Antenas ópticas y chips

AGPhotonics desarrolla sus soluciones fotónicas combinando agrupaciones de antenas ópticas (optical phased arrays) con tecnología avanzada de transceptores en chip para ofrecer conectividad fiable, segura y escalable. La misión de la empresa es hacer accesibles las comunicaciones ópticas inalámbricas, con prestaciones similares a las comunicaciones ópticas por fibra en cualquier lugar, sin necesidad de tendido de fibra óptica.

Con el lanzamiento de Vulcan, la compañía aspira a ampliar los límites de la conectividad global, llevando redes de ultra-alta capacidad más allá de la infraestructura de fibra óptica.

Una imagen aérea del Málaga TechPark (PTA) de Málaga. / L. O.

"La fotónica integrada tiene el potencial de transformar las comunicaciones ópticas en espacio libre: permite miniaturización, eficiencia y escalabilidad para ofrecer enlaces fiables en aplicaciones donde antes era imposible. Desde plataformas móviles hasta despliegues en entornos urbanos densos, abre nuevas posibilidades y acelera la adopción de conectividad de alta capacidad", añade el director de tecnología del foro Optica, Jose Pozo.

Inversión de Bullnet

Por su parte, Bullnet Capital es una firma española independiente de inversión en capital riesgo, centrada en empresas de alta tecnología (software, electrónica, semiconductores, fotónica). Establecida en 2002, gestiona un total de 140 millones de euros mediante varios vehículos de inversión. Hasta la fecha, Bullnet Capital ha invertido en treinta empresas españolas en etapa inicial.