Arnold Schwarzennegger estará en la Comic-Con Málaga el 28 de septiembre

Cuenta atrás para la Comic-Con Málaga. La convención se celebrará del 25 a al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos y reunirá a unas 120.000 personas.

El evento ya ha ido desvelando cuáles son algunos de los invitados para esta edición, asi como adelantado su programación para realizar las reservas de las actividades y charlas con las grandes figuras de la industria.

¿Cuándo vendrá Schwarzenegger?

El invitado de honor de este año será Arnold Schwarzenegger.El exgobernador de California y célebre estrella de Hollywood —con una carrera marcada por títulos como Terminator, Predator y Desafío Total— será el encargado de despedir el evento el domingo 28, ofreciendo una extensa masterclass matinal de 11 horas, titulada Total Recall.

En esta sesión exclusiva, el actor compartirá anécdotas de su vida profesional y revelará cómo logró convertirse en una figura central del entretenimiento estadounidense, a pesar de sus raíces europeas.

La clase magistral tendrá lugar en el Hall M del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, adaptado especialmente para el SDCCM con un aforo para 3.000 personas. Todas las entradas ya se encuentran agotadas.

Más encuentros destacados

Ese mismo día, el 28 de septiembre, a las 18:00 horas, el público también podrá asistir a una charla con uno de los cineastas españoles más reconocidos en la industria internacional: J.A. Bayona. Responsable de éxitos como Jurassic World: El Reino Caído y La sociedad de la nieve, Bayona protagonizará un encuentro abierto con los asistentes.

Adelantos exclusivos

Schwarzenegger no será el único nombre de peso en esta edición. Entre los invitados confirmados se encuentran figuras destacadas del mundo del cómic como Jeph Loeb—guionista multipremiado, autor de obras como Superman for All Seasons y Batman: The Long Halloween—, y Jim Lee, reconocido por su trabajo en X-Men y actual presidente de DC Comics. Este último charlará con los visitantes el domingo 28.

La programación también incluirá contenido exclusivo de series populares. La nueva temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' será presentada con la participación de sus protagonistas, Norman Reedus y Melissa McBride el sábado 27.

La programación completa puede consultarse en su web.