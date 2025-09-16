Aurelio Rojas, cardiólogo malagueño: "Con solo una silla, puedes descubrir si tu corazón es más viejo que tu edad real"

Solo una silla, no hace falta nada más para comprobar la fuerza, resistencia y salud cardiovascular de cualquier ciudadano. Así lo ha explicado el cardiólogo malagueño Aurelio Rojas, que ha asegurado que existe un test que permite saber en apenas 30 segundos el estado de cualquier paciente.

"Con solo una silla, puedes descubrir si tu corazón es más joven o más viejo que tu edad real", ha indicado el cardiólogo. Esto es posible gracias al conocido como 'test de la silla', una prueba "publicada y avalada a nivel científico". Para llevarla a cabo, es necesario utilizar un asiento sin reposabrazos y poner el cronómetro durante 30 segundos, tiempo en el que el usuario tendrá que sentarse y levantarse de la silla sin utilizar las manos.

La prueba que muestra la edad de tu corazón, según el cardiólogo malagueño

Tal y como ha relatado el profesional, si en este tiempo se consiguen 15 repeticiones, la edad biológica del corazón es más joven que la real, lo que muestra una excelente salud cardiovascular. "Si lo consigues, quiere decir que tienes una mejor fuerza, una mayor resistencia y una edad biológica en tu corazón más joven que tu edad real".

Sin embargo, en el caso de que se complique en exceso llegar a estas 15 repeticiones o no sea posible, el cardiólogo malagueño ha asegurado que la edad del corazón es mayor a la real, pero que "no pasa nada", ya que se puede mejorar mediante entrenamiento de fuerza, principalmente en las piernas. "Sabemos que de ellas depende tu corazón y tu futuro", ha señalado.

El cardiólogo malagueño muestra otra prueba para comprobar tu salud

Pero esta no es la única prueba que se puede realizar con facilidad y que permite comprobar si la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y la resistencia son las de un corazón más joven que la edad real. Se trata del 'Sitting-Rising Test', que estudia la capacidad de sentarse y levantarse del suelo sin ayuda de las manos o cualquier tipo de apoyo.

"Cuanto más apoyo necesitas para sentarte y levantarte, mayor es tu edad biológica y tu riesgo de mortalidad", ha señalado el cardiólogo. De ese modo, se comienza la prueba con diez puntos, y se resta uno por cada vez que se necesita apoyo para sentarse o levantarse. "Cada punto menos en la puntuación se asocia a un 21% más de riesgo de muerte en los próximos años", ha añadido Rojas.