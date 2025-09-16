Así será el nuevo centro médico de HM Hospitales que abrirá próximamente en El Palo

El barrio de El Palo contará dentro de poco con un nuevo centro médico que reforzará la atención sanitaria de la zona este de Málaga. Se trata de un policlínico, del grupo HM Hospitales, que ofrecerá una amplia cartera de especialidades que aumentará la oferta sanitaria de esta parte de la ciudad.

El futuro centro se ubicará en una las calles principales del barrio, en la Avenida Juan Sebastián Elcano, 148 (lugar donde se encontraba la zapatería Gody). Los transeúntes que pasen estos días por allí podrán observar ya a los obreros trabajando en la recta final y una lona anunciando su próxima apertura.

En total, contará con 500 metros cuadrados y una inversión de 2 millones de euros. Desde HM Hospitales resaltan que la creación de este nuevo centro demuestra la continua apuesta del grupo por mejorar y ampliar su red asistencial en la provincia de Málaga.

Especialidades

Por ello, el nuevo Policlínico HM El Palo ofrecerá una amplia cartera de especialidades médicas, entre las que destacan las ya anunciadas en su día: Cardiología, Medicina Interna, Oftalmología, Pediatría, Podología y Traumatología.

Sin embargo, finalmente sumará cinco especialidades más. Estas son Cirugía General y Digestiva, Otorrinolaringología, Ginecología, Cirugía Cardiovascular y Urología.

Todas ellas estarán coordinadas y dirigidas por profesionales de “reconocida experiencia” e integradas en la red asistencial, según subrayan desde HM Hospitales.

Fecha de apertura

Además de estas especialidades, contará con una Resonancia Magnética de 1,5 teslas, sin helio, así como con una sala de extracciones para análisis clínicos.

La entrada en funcionamiento de este nuevo centro médico está prevista para la primera quincena de noviembre de 2025, según ha confirmado el grupo a este periódico.

El nuevo Policlínico HM El Palo en obras para su próxima apertura / L.O.

“Estos proyectos coordinados refuerzan la presencia y el compromiso asistencial de HM Hospitales con la ciudad, creando una red asistencial integral y moderna que responderá eficazmente a todas las necesidades sanitarias de los malagueños”, explica la doctora Virginia Grando, Directora Territorial Sur de HM Hospitales.

Asimismo, desde el grupo subrayan que la red asistencial de HM Hospitales en Málaga, así como en el resto de sus centros en España, se fundamenta en proporcionar una “atención integral y coordinada”, siempre centrada en las necesidades de los pacientes.

Otros proyectos en marcha

Esta apuesta por Málaga, como eje estratégico “clave” en su proceso de expansión territorial, se materializa no solo en este nuevo Policlínico, sino en los diversos proyectos que tiene previsto el grupo sanitario en la provincia.

Entre ellos, destaca la reforma integral del edificio de La Encarnación del Hospital HM Málaga, que estará finalizada a lo largo de 2025, según indican fuentes del grupo sanitario. Este proyecto cuenta con una inversión de más de 3 millones de euros y tiene como objetivo modernizar las instalaciones y ampliar los servicios médicos ofrecidos en el complejo hospitalario que integra junto al Hospital HM Málaga, ubicado en la avenida de Carlos Haya.

Asimismo, el grupo construirá un nuevo hospital cerca del estadio de fútbol de La Rosaleda, en la actual sede del diario Sur. Fuera de la capital, está prevista la construcción de otro hospital en Vélez-Málaga. Según HM, estos nuevos hospitales formarán una “potente red de atención médica que consolidará la posición del Grupo como actor de referencia en la provisión de servicios de salud en la Territorial Sur”.