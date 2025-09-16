Los conductores de la empresa del bus turístico de Málaga inician una huelga

Los conductores de la Empresa Bus Turístico de Málaga han iniciado una huelga como consecuencia, según ha explicado este martes el sindicato UGT, del "continuado incumplimiento" por parte de la empresa en el abono de las nóminas con los pluses consolidados que se venían cobrando. Los paros se desarrollarán en horario de 10.00 a 13.00 horas los días 16, 17, 18, 19, 20 y 25 de septiembre en horario de 10:00 a 13:00 horas. Además, habrá una jornada completa de huelga el 29 de septiembre.

"Todos los conductores de la Empresa Bus Turístico de Málaga van a la huelga como consecuencia del continuado incumplimiento por parte de la empresa en el abono de las nóminas con los pluses consolidados que se venían cobrando desde hace años. Igualmente, la empresa ha aplicado durante solo dos meses el nuevo convenio colectivo del transporte en la provincia de Málaga, dejando de aplicar el mismo y volviendo a la aplicación del convenio del año 2009, con gravísima afectación a sus salarios", ha informado este martes el sindicato UGT.

Estas "irregularidades" afectarían a los 23 conductores del Bus Turístico de Málaga y Benalmádena, según la central sindical.

Acciones previstas

Durante los días de huelga, los conductores permanecerán en la parada del autobús turístico frente al Ayuntamiento de Málaga en horario de 11.00 a 11:30 horas.

Ota imagen de protesta de los trabajadores de la Empresa Bus Turístico de Málaga. / L. O.

"En estas jornadas de huelga, miles de cruceristas se verán afectados por estos paros programados por los conductores", señala el sindicato UGT, que añade que tampoco serán atendidos los usuarios de la estación marítima de cruceros.