Costas recibe nueve ofertas para las obras de la playa de los Baños del Carmen

La Dirección General de la Costa y el Mar ha recibido nueve ofertas de empresas interesadas en hacerse con las obras que ampliarán y regenerarán la playa de los Baños del Carmen.

De las nueve ofertas, tres corresponden a empresas que se presentan en solitario, a saber Acciona Construcción, Sando y Vías y Construcciones, mientras que el resto son firmas unidas bajo la fórmula de la Unión Temporal de Empresas (UTE). Estas son Acsa, obras e infraestructuras - Hermanos Pérez Garrán; Asch Infraestructuras y servicios - Ciomar; Dragados -Rialsa Obras y, por último, Eiffage Infraestructuras-Retroder y Matias Arrom Bibiloni - De obras y servicios, Copasa.

La Mesa de Contratación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se reunió el pasado cuatro de septiembre, en cuya sesión se procedió a la apertura del primer sobre de la licitación, el que contiene la documentación administrativa de cada licitador. Este organismo de contratación debe abrir un segundo sobre, el de la oferta técnica, y un tercero con la oferta económica, un último paso que se prevé ya para principios de octubre.

El Gobierno lanzó este verano la licitación de las obras de regeneración de la playa de los Baños del Carmen, una intervención que supera los seis millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses.

¿Qué se va a hacer?

La actuación incluye principalmente la construcción de un espigón a poniente, la ampliación de la anchura de playa de 17 a 37 metros, una serie de demoliciones para el reperfilado de la playa y un nuevo acceso desde la plataforma de la punta del Morlaco.

La regeneración de la playa requerirá una aportación de arena que podría superar los 80.000 metros cúbicos, para lo que se prevé hacer aportaciones procedentes de tres arroyos de Málaga, Totalán, Jévar y Jaboneros, como ya informó este periódico.

Además, se construirá un espigón de 193 metros de longitud, a poniente de la playa de actuación, con un tramo inicial emergido y otro final sumergido, y dirección norte a sur. El tramo sumergido presentará dos niveles y será además una plataforma horizontal idónea para la colonización de especies.

Asimismo, se abrirá un nuevo acceso a la playa por el extremo occidental, desde la plataforma existente en la punta del Morlaco, y se habilitará y mejorará el actual acceso principal, situado a levante, para adaptarlo a personas con movilidad reducida.

Erosión

El proyecto para la regeneración de esta playa incluye un estudio sobre los efectos del cambio climático sobre este tramo del litoral malagueño que revela que una pérdida del 25% de la superficie por el incremento del nivel del mar.

Con la ampliación de la playa, se calcula que la pérdida de superficie por el efecto del cambio climático será de un 7,5%, lo que considera "compatible con seguir teniendo unas condiciones óptimas de uso de la playa asegurando su estabilidad y equilibrio morfodinámico".