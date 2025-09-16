Vandalismo
Denuncian en los juzgados las pintadas amenazantes en el colegio Madre Asunción de Málaga
El pasado 8 de septiembre aparecieron diversas pintadas e insultos en el muro exterior del Colegio de La Asunción, en Málaga
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante un juzgado de instrucción de Málaga por las pintadas aparecidas en el colegio católico Madre Asunción de Málaga capital en la madrugada del pasado 8 de septiembre. En la fachada de la institución educativa aparecieron unos grafitis en los que se podía leer la frase 'Os quemaréis en el infierno' e insultos; acompañada de la palabra 'demonios' y el dibujo de una cruz esvástica.
La organización de juristas achaca a los autores un posible delito de odio del artículo 510 del Código Penal y ha pedido que se mande oficio a la Policía para que identifique a los presuntos responsables.
Denuncia
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que este tipo de pintadas, "cargadas de odio y amenazas, son una muestra clara de la cristianofobia que está creciendo en España".
"Es urgente que las autoridades no normalicen estos hechos y actúen con contundencia para proteger la libertad religiosa", ha concluido.
- Málaga, cubierta de taró
- La avispa oriental se expande en Málaga y se notifica la presencia de la avispa asiática
- La Diputación de Málaga invierte tres millones de euros en el asfaltado de seis carreteras de la Axarquía
- Se abre el registro de solicitudes para una promoción de VPO del Distrito Z
- Estos son los parajes naturales de Málaga que hay que visitar después del verano
- El adiós a las aulas de un referente del IES Politécnico y de Málaga
- La vuelta al cole: estos son los mejores colegios privados, concertados y públicos de Málaga
- Medio millar de propietarios poseen en Málaga más de 50 inmuebles urbanos