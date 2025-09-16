Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vandalismo

Denuncian en los juzgados las pintadas amenazantes en el colegio Madre Asunción de Málaga

El pasado 8 de septiembre aparecieron diversas pintadas e insultos en el muro exterior del Colegio de La Asunción, en Málaga

Pintada aparecida en la fachada de un colegio católico de Málaga capital.

Pintada aparecida en la fachada de un colegio católico de Málaga capital. / Abogados Cristianos

La Opinión

Málaga

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante un juzgado de instrucción de Málaga por las pintadas aparecidas en el colegio católico Madre Asunción de Málaga capital en la madrugada del pasado 8 de septiembre. En la fachada de la institución educativa aparecieron unos grafitis en los que se podía leer la frase 'Os quemaréis en el infierno' e insultos; acompañada de la palabra 'demonios' y el dibujo de una cruz esvástica.

La organización de juristas achaca a los autores un posible delito de odio del artículo 510 del Código Penal y ha pedido que se mande oficio a la Policía para que identifique a los presuntos responsables.

Denuncia

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que este tipo de pintadas, "cargadas de odio y amenazas, son una muestra clara de la cristianofobia que está creciendo en España".

"Es urgente que las autoridades no normalicen estos hechos y actúen con contundencia para proteger la libertad religiosa", ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents