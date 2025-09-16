Málaga estira en agosto su récord de empleo extranjero hasta los 124.320 trabajadores

La provincia de Málaga estiró este pasado mes de agosto su máximo histórico de empleo extranjero hasta los 124.320 trabajadores, lo que representa un aumento de más de 10.000 personas en relación al mismo mes del año anterior y confirma la pujanza del mercado laboral. Agosto en concretó sumó casi 350 nuevos afiliados foráneos a la Seguridad Social, desmarcándose de la caída general de cotizantes (-1.700) que experimentó la provincia debido al fin de muchos contratos veraniegos.

Con los datos de este último mes, la afiliación extranjera representa ya el 16,4% del empleo total de Málaga (hay 757.200 cotizantes en la Seguridad Social), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los sectores que en Málaga emplean más mano de obra extranjera son la hostelería (33.392), el comercio (16.963), la construcción (12.900) y el segmento administrativo (11.294). También aparecen dos segmentos muy relacionados con la pujante Málaga tecnológica: el sector de información y comunicación (6.708), actividades científicas y técnicas (6.513). Además, hay un alto número de personas foráneas en el segmento de transporte y almacenamiento (5.423), por el gran momento de la logística, o en actividades inmobiliarias (4.537), en consonancia con el auge que vive el mercado de la vivienda.

La hostelería es, precisamente, el segmento que más trabajadores extranjeros gana en Málaga respecto al año pasado (suma 2.185), seguido de la construcción (1.716 más), el transporte y almacenamiento (1.393), el comercio (829) y la información y las comunicaciones (574). En relación a hace diez años, el número de extranjeros que trabajan en la hostelería ha crecido un 90%, un 276% en la construcción y un 58% en el comercio.

Procedencia

Del conjunto de trabajadores extranjeros en Málaga, casi dos terceras partes (80.613) proceden de países de fuera de la Unión Europea y el otro tercio (43.706) eran de países comunitarios. Por sexos, hay 66.758 hombres y un 57.562 46,4% mujeres.

Trabajadores extranjeros en Málaga / L. O.

Por regímenes, la mayor parte de los extranjeros se encuadra en el Régimen General de la Seguridad Social, con 88.337, que incluye también el Sistema Especial Agrario, con 1.504 ocupados y el Sistema Especial de Hogar, con 4.511 personas. Por su parte, el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) lo conforman 35.784 afiliados y el Régimen Especial del Mar otros 198.