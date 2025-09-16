Málaga padecerá esta semana temperaturas más propias de agosto

La provincia de Málaga va a vivir una tercera semana de septiembre con termómetros más propios de julio o agosto. Con temperaturas máximas que se elevarán hasta los 35 grados en Archidona, este próximo jueves, o a 34, en Antequera. Los rigores de este noveno mes del año también se dejarán sentir en Ronda, donde ya se experimentó el agosto más cálido en lo que va de siglo, o en puntos del Valle del Guadalhorce, como Álora o Coín.

Así lo ha confirmado a este periódico el director de la Agencia Estatal de Meteorología en Málaga (Aemet), Jesús Riesco: «Habrá temperaturas anormalmente altas en el interior de la provincia, al igual que, de forma generalizada, en toda la Península. Esta situación parte de la presencia de una masa muy cálida, que permanecerá por lo menos hasta el fin de semana. No van a ser máximas de récord, porque no se trata, como en otras ocasiones, de terrales puntuales», argumenta.

En base a los modelos predictivos que se manejan en este momento, «los valores máximos en la costa malagueña van a estar asimismo un poquito por encima de lo normal. Pero sobre todo se va a notar esta situación en el interior». En esos puntos de la Vega antequerana o de la Serranía de Ronda no se bajará en muchos casos de los 19 o 20 grados de mínima. «Pero para el fin de semana nos llega una vaguada, de manera que después de unos días muy estables, con esa masa cálida, se inestabilizará la situación en algunos puntos del territorio peninsular. No obstante, en Málaga no va a ser así y no están previstas precipitaciones».

Vista actual del embalse de la Viñuela, al 44% de su capacidad. / L.O.

Estado de los embalses

Los mismos modelos apuntan a que el mes podría cerrarse sin lluvias en la provincia. No obstante, las intensas precipitaciones de marzo pasado y las mejoras en cuanto a ahorro de agua y aprovechamiento de los caudales regenerados procedentes de depuradoras permitirán que el año hidrológico se cierre a final de mes con los embalses, de media, casi al 50%.

En este momento, cinco de los siete pantanos malagueños almacenan agua hasta alcanzar porcentajes que oscilan entre el 53% y el 71%. Los únicos que no alcanzan la mitad son el de La Viñuela, el de mayor capacidad de la provincia, que está al 44% con el segundo mayor volumen de toda la provincia, concretamente 72,4 hectómetros cúbicos.

El embalse del Guadalhorce se encuentra por su parte al 38,7%, con otros 48,7 hectómetros almacenados. Son dos de los tres que más volumen aportan a los 304 hectómetros cúbicos con los que cuenta en este momento la provincia. El del Guadalteba, al 53% en la actualidad, contribuye con 81 hectómetros. Como dato relevante, hace justo un año, la suma de las siete presas malagueñas almacenaba 195 hectómetros cúbicos menos (109 hectómetros).

El año hidrológico que está a punto de terminar ha cambiado la tendencia de años, al deparar lluvias que oscilan entre los algo más de 500 litros por metro cuadrado de Málaga capital o los más de 800 en el embalse de la Concepción. La media en numerosos puntos ha sido de hasta 600 litros, por encima de los parámetros habituales.