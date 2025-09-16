Málaga sortea 123 VPO en régimen de compra: plazos e inscripciones

Nueva oportunidad para acceder a una VPO en Málaga. El Residencial Zoë abre plazo para optar a la compra de una de las 123 viviendas de protección oficial que se construirán en el Distrito Z.

La construcción de este centenar de VPO estará a cargo de la promotora COANFI, que tiene previsto comenzar las obras en el primer trimestre de 2026. Los precios que tendrán estas viviendas parten de los 159.900 euros (IVA no incluido).

La promoción, ubicada en el barrio de Sánchez Blanca, en el distrito de Cruz del Humilladero cuenta con viviendas en venta en régimen general de 2 y 3 dormitorios, ubicadas en 7 plantas de altura.

En esta promoción se ofrecen viviendas de 2 dormitorios desde 159.900 € + IVA y viviendas de 3 dormitorios a partir de 191.700 € + IVA. También están disponibles viviendas adaptadas, con precios desde 162.500 € + IVA en el caso de las de 2 dormitorios, y 196.200 € + IVA para las de 3 dormitorios.

El residencial cuenta con plaza de garaje y trastero, que vienen incluidos en el precio.

Plazos

El plazo se mantendrá abierto hasta el próximo 30 de septiembre, y se podrán presentar las inscripciones de forma telemática a través del Instituto Municipal de Vivienda o en la web de Residencial Zoë.

Requisitos para optar a una VPO

En cuanto a los requisitos, se recoge que los solicitantes deben estar empadronado con al menos un año de antigüedad o no ser propietario de otra vivienda.

Además de personas físicas mayores de edad, y que se encuentren en plenas facultades civiles.

Respecto a los mínimos, se recoge que: