Ayuda social
De la Torre señala que las acciones en Los Asperones buscan ayudar a las familias en "su integración plena"
Espera que el estudio que está realizando Cruz Roja, en cuyos datos se basará la actuación del Ayuntamiento de Málaga en Los Asperones, "debe estar muy avanzado"
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que las acciones que realizarán en la barriada de Los Asperones de Málaga buscan "ayudar a las familias plenamente" a su promoción socioeconómica y educativa; "a su normalización" que es lo que se persigue hace años. "Queremos ayudar a esa integración plena", ha expresado.
Así se ha pronunciado el regidor este martes al ser preguntado por el impulso a dichas actuaciones en la zona para dar una solución definitiva a los vecinos y ha considerado que el estudio que está realizando Cruz Roja en cuyos datos se basarán los siguientes pasos "debe estar muy avanzado".
Al respecto, ha indicado que ese informe "va en el sentido de conocer bien las familias que hay, características de índole social o socioeconómico y cultural y educativa", algo sobre lo que el Ayuntamiento, ha dicho, "tiene bastante información", añadiendo que sobre ellas se tendrá que "ir trabajando en una promoción social, educativa".
De la Torre ha indicado que será "un tema gradual", es decir que esta actuación "no es cuestión de un solo año"; al tiempo que ha incidido en que las acciones se llevarán "en términos muy discretos". "La noticia será cuando ya esté todo hecho", ha apostillado.
