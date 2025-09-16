Un tren en menos de cinco minutos: el Metro de Málaga mejora la frecuencia en las horas punta

La compra de dos nuevos trenes permitirá al Metro de Málaga reducir la espera en las horas punta, llevando un tren en menos de cinco minutos desde que salió el anterior. De esta manera, el suburbano pasará cada 4 minutos y 45 segundos en las horas punta de los días laborables. Esta mejora, no obstante, está pendiente de que termine el proceso de pruebas para la incorporación de las dos nuevas unidades adquiridas y que elevará la flota a 20 trenes.

Con esta mayor disponibilidad de material móvil, el metropolitano ha mejorado el intervalo de paso establecido en las franjas de hora punta de los días laborables, y en lugar del paso de un tren cada cinco minutos, la nueva frecuencia se establece de un tren cada 4 minutos y 45 segundos. Esto permite reducir la espera en 15 segundos respecto a la cadencia actual, metiendo hasta siete trayectos más extra en cada uno de los dos tramos de horas punta.

Horario

Con esta mejora en la oferta de servicios en días laborables, Metro de Málaga proporcionará a sus usuarios un intervalo de paso de 4 minutos y 45 segundos entre las 7.30 horas y las 9.45 horas de la mañana, y entre las 13.00 y las 15.00 horas de la tarde, que constituyen las franjas horarias de mayor demanda, adscritas a la hora punta.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha afirmado que esta nueva oferta de servicio con mejores frecuencias "refleja el permanente compromiso de la Junta de Andalucía y de la sociedad concesionaria con la mejora en la calidad del servicio, a través de una revisión permanente de aquellos aspectos que pueden favorecer la prestación de un servicio más eficiente para los usuarios, y en línea con el favorable comportamiento de la demanda".

Nuevas unidades

Metro de Málaga adquirió tres nuevos trenes, fabricados por CAF y pertenecientes a la serie Urbos 100, idénticos a los de la anterior ampliación de flota, cuando en 2023 elevó su parque móvil de 14 a 18 unidades, coincidiendo con la puesta en servicio del tramo de extensión al centro histórico (Atarazanas).

Las tres nuevas unidades llegaron a las instalaciones del suburbano entre junio y julio del presente año, iniciándose el proceso de pruebas dinámicas para las dos primeras, que se recibieron en junio.

Un técnico en uno de los nuevos trenes de Metro de Málaga, durante las pruebas / L.O.

La adquisición de estos tres nuevos trenes, que supone una segunda ampliación de la flota hasta los 21 trenes, se ha anticipado ante la favorable evolución de la demanda de viajeros en el ferrocarril metropolitano desde su llegada al centro de la ciudad.

Balance

De hecho, en el año 2024 transportó a 18,25 millones de usuarios, un 34,2% más que en 2023. Y en el primer semestre del presente año, la demanda de viajeros se ha situado en 9,67 millones de usuarios, un 7,66% más que el mismo periodo de 2024, manteniéndose así el comportamiento de crecimiento en el volumen de usuarios.

Los nuevos trenes de Metro de Málaga, de la serie Urbos 100, mantienen la misma identidad corporativa que la serie Urbos 3, que fue con la que se conformó la flota inicial de 14 trenes, aunque mejorando las prestaciones y confort del tren.