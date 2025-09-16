Nueva fecha para el CaixaForum de Málaga: abrirá en 2027

Nueva fecha en el horizonte para la apertura del CaixaForum de Málaga, una inversión de 30 millones de euros cuya tramitación urbanística ha lastrado el calendario inicial que manejaban tanto Fundación ‘La Caixa’ como el Ayuntamiento.

La nueva previsión de la Fundación es que este espacio, que se construirá junto a la Comisaría Provincial de Málaga, abra sus puertas en 2027, un año después de lo previsto.

Por ahora, como ya avanzó este periódico, el CaixaForum cuenta ya con la licencia de obras «concedida» pero no «expedida», un paso que requiere la autorización de la Junta de Gobierno Local y que todavía no se ha dado.

Para entender la diferencia entre la licencia de obras «concedida» y «expedida», hay que saber que es habitual que la licencia se conceda pero esta quede condicionada a la presentación de cierta documentación como es el proyecto de ejecución visado, entre otros. Con estos documentos ya incluidos en el expediente, la Junta de Gobierno Local aprueba la expedición de la licencia y, por tanto, da pie al inicio de las obras. A finales de junio, se esperaba que este último movimiento se produjese «en las últimas semanas» aunque finalmente no ha sido así.

Ya a mediados de diciembre de 2024, la Fundación ‘la Caixa’ confirmó que el proyecto se retrasaba así como que seguían avanzando en la tramitación previa, de la que reconocían una «gran complejidad».

Espacio donde se ubicará el futuro Caixaforum de Málaga. Frente a la Comisaría Provincial. / l.o.

Acción social

El Caixaforum Málaga es uno de los proyectos que Fundación «la Caixa» tiene en Málaga en el terreno de la divulgación de la cultura y la ciencia.

En cuanto a la acción social a nivel andaluz, acaba de anunciar que este año incrementará en 2 millones de euros, hasta los 68 la partida para este fin, según indicaron en una nota de prensa.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el presidente de la Fundación ‘la Caixa’, Isidro Fainé, han firmado en Sevilla el acuerdo marco que recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia social, científica, educativa y cultural para 2025.

Fainé ha explicado: «Reforzamos nuestra inversión en Andalucía con el objetivo de seguir trabajando por el progreso de la comunidad. Afianzamos así, un año más, nuestro compromiso histórico con los andaluces, contribuyendo a su bienestar a través de una acción muy focalizada en promover la igualdad de oportunidades».

Por su parte, Moreno ha destacado que la Fundación ‘la Caixa’ «se ha consolidado como una de nuestras mejores aliadas para afrontar algunos de nuestros principales retos sociales que Andalucía tiene por delante, como es la atención a nuestros mayores, a las víctimas de violencia de género, o la pobreza infantil. Ejemplo fructífero y útil de esa colaboración público-privada en la que creemos, su apoyo significa una ayuda de enorme valor, que además vuelve a crecer un año más: aportando 68 millones, dos más que 2024 y 7 más que 2023».

Entre los objetivos marcados en el convenio destaca la colaboración para mejorar las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos, velar por la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.