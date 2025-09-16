Este es pueblo de Málaga considerado como "uno de los mejores del mundo para vivir"

Los diarios británicos vuelven a fijarse en Málaga. Esta vez dejan la costa a un lado, para adentrarse en el interior de la provincia, donde las sierras, los pueblos blancos y la naturaleza son protagonistas.

Lugares para vivir tranquilo, jubilarse o emprender. Y en esa búsqueda de las mejores ubicaciones del mundo para vivir, The Times elige a un pueblo de Málaga.

A menos de una hora de la capital y a escasos 10 kilómetros de Marbella, en plena Sierra de las Nieves está Ojén. Un pequeño municipio de apenas 3.000 habitantes, lleno de historia, cuevas y rutas senderistas.

Entre iglesias, fuentes y aguardiente

En el corazón del centro histórico se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, construida en el siglo XVI sobre los restos de una antigua mezquita. Su torre, que antaño fue un alminar, conserva un reloj fabricado por los mismos maestros que elaboraron el de la Puerta del Sol de Madrid. Muy cerca, la Fuente de los Chorros, de ladrillo rojo y cinco caños, brota desde 1905 como símbolo de frescura y lugar de encuentro vecinal.

Pero si hay un legado que ha llevado el nombre de Ojén más allá de sus fronteras es el aguardiente, un licor anisado que en el siglo XIX alcanzó gran fama internacional.

Se exportaba a Europa, América e incluso Filipinas, y aparece citado en obras de Hemingway y Cela. En Nueva Orleans todavía se sirve el popular “Ojen cocktail”, una muestra de cómo esta bebida convirtió al pueblo en un icono.

El Museo del Aguardiente mantiene viva esa memoria, al igual que la zona dedicada al aceite, donde aún se conservan piezas de maquinaria del siglo XIX.

Calles vivas y cuevas

Pasear por Ojén es recorrer un museo al aire libre. Desde la Plaza de Andalucía hasta las cuevas naturales que se abren en la parte alta, la historia se combina con la cultura. Espacios como la Cueva de las Columnas o la del Pecho Redondo, que en otro tiempo fueron refugio, hoy acogen conciertos íntimos, exposiciones y talleres.

Y aunque no haya actividad, las vistas desde el mirador de las Cuevas Altas justifican la visita: el caserío blanco en primer plano, el Mediterráneo al fondo y, a lo lejos, la sierra que envuelve al pueblo.

Senderismo y naturaleza

Ojén es también punto de partida de varias rutas de senderismo. Sin necesidad de coche, desde el mismo casco urbano se puede acceder a itinerarios de distinto nivel. La ruta circular de El Cerezal es perfecta para familias, con apenas dos horas de duración entre pinares y un parque botánico.

Charco de las Viñas. / La Opinión

Más exigente es el sendero que conduce hasta Marbella, unas tres horas cruzando riachuelos y valles. Los más aventureros suelen optar por la subida a La Concha, el pico más emblemático de la Sierra Blanca, con 1.215 metros de altitud y un horizonte que alcanza Gibraltar, Sierra Nevada y, en días claros, la costa africana.

Para quienes prefieren un descanso sin esfuerzo, el Charco de las Viñas ofrece una poza natural rodeada de vegetación, ideal para un baño en verano. Eso sí, conviene madrugar, porque el espacio es pequeño y su belleza lo hace muy concurrido.