Salas responde a la pulla del Ayuntamiento por las aves muertas: "Su bandera es la incompetencia más absoluta"

Nuevo cruce de reproches entre el Ayuntamiento de Málaga y el Gobierno de España a cuenta de la crisis de las aves muertas, que ha marcado el inicio del curso político en la capital.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha salido hoy en defensa del Ministerio de Agricultura después de que la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, acusase de "inacción" a esta cartera ministerial durante un debate sobre la gestión municipal ante la sospecha de que pudiera declararse un foco de gripe aviar en la ciudad.

"Su bandera es la incompetencia más absoluta. Cada vez que una administración del PP tiene un problema de gestión propia, algo que les pasa por desgracia todos los días, le echan la pelota al Gobierno de España", ha espetado Salas en su cuenta de X.

Durante la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, como recogió este periódico, la concejala acusó a Agricultura de no dar "indicaciones" pese a ser "el responsable del control de la gripe aviar", por lo que, aseguró "es quién tendría que haber activado el protocolo si fuese necesario".

Le contestó la socialista Begoña Medina, que recordó que fue la Junta de Andalucía la que indicó que la competencia recaía en los ayuntamientos. En ese sentido, fuentes autonómicas explicaron en su momento a este periódico que, de confirmarse el foco, "al ser un parque urbano y no una explotación o un paraje natural con vida silvestre, se coordina el protocolo de actuación con el Ayuntamiento".

No era gripe aviar

Finalmente, se descartó el foco de gripe aviar después de que los resultados recogidos en el Parque de Huelin revelasen que la infección que había provocado la muerte de una veintena de aves era la enfermedad de Newcastle.

Según se recoge en la web del Ministerio de Agricultura, esta enfermedad no es de notificación inmediata cuando se diagnostica en las aves columbiformes - palomas o tórtolas- , a menos que se guarden como aves de corral.