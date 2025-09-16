Estos son los motivos por los que 'The Times' ha elegido Málaga como el lugar "más emocionante" de España: "Es un auténtico espectáculo"

"Es el lugar más emocionando en España ahora mismo". Así ha calificado a Málaga tras su visita a la provincia Sean Russel, subeditor de reportajes y escritor del prestigio diario británico 'The Times', que ha asegurado que se trata de un "auténtico espectáculo" que lo ha convertido en uno de sus destinos favoritos de todo el país.

Tal y como ha señalado en el diario británico, Russell decidió escoger Málaga para sus vacaciones no solo por su gastronomía, cultura y patrimonio, sino por las amplias posibilidades que abría para disfrutar de su mayor pasión: el ciclismo. "Málaga es un auténtico espectáculo para los ciclistas gracias a sus espectaculares montañas, su suave costa y sus vuelos directos", ha señalado.

En un primer momento, el británico pensó en Girona para su viaje ciclista, ya que "la ciudad catalana está cerca de las montañas y la costa", sin embargo, buscaba un lugar más cálido que, además, le ofreciera vuelos directos fuera de temporada, puesto que su viaje se produjo en febrero, por lo que decidió cambiar de destino y trasladarse a la provincia malagueña.

Buena comida, gente amable y paisajes "gloriosos" en este recorrido por Málaga

"Soy un apasionado del ciclismo de carretera y salgo casi todos los fines de semana, entrenando en interiores durante el invierno. Este año tengo como objetivo un par de grandes rutas deportivas, así que quería mejorar mi entrenamiento. Quería un mini campamento de entrenamiento invernal, rodando en montañas soleadas, lejos de las lúgubres, grises y empapadas carreteras de Essex", ha recalcado.

Durante su estancia en el territorio, el ciclista disfrutó de diversas rutas que le permitieron contemplar un paisaje "precioso, glorioso y verde". "Un lugar así significa admirar el recorrido", ha relatado sobre este territorio que le ha permitido vivir su pasión rodeado de naturaleza, costa y paisajes de ensueño, así como una "buena comida", la amabilidad de su gente y la belleza de todo su inmensidad. "Podría acostumbrarme a esto", ha concluido.