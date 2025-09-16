Vox considera que la etapa de Francisco de la Torre "debe llegar a su fin" y pide "un cambio de rumbo"

El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, ha señalado que la ciudad necesita "un nuevo modelo de gestión" y que la etapa política del actual alcalde, Francisco de la Torre, "debe llegar a su fin".

Alcázar ha dicho que "ya en el inicio de la anterior legislatura se barajó esta posibilidad, aunque finalmente no se produjo. Pero la hora de Paco de la Torre, políticamente hablando, debe tener un antes y un después. Más vale una retirada a tiempo que lo contrario".

En este sentido, ha reconocido el trabajo desarrollado por el regidor durante sus años de mandato, pero ha recalcado que en su última etapa ha dejado "muchas puertas abiertas sin cerrar".

Problemas de Málaga

Entre los que ha considerado principales problemas, el edil de Vox ha destacado la vivienda: "Existe una falta de planificación adecuada que afecta a todos los malagueños, especialmente a los jóvenes que quieren emanciparse y a las familias que necesitan acceder a una vivienda".

El portavoz también ha criticado la ausencia de una estrategia clara en materia de movilidad, y ha señalado que "la ciudad deja mucho que desear en este ámbito y no existe un plan estratégico, pese a que desde Vox presentamos alternativas en cada pleno".

Asimismo, ha subrayado carencias en seguridad y ha puesto como ejemplo la gestión del estadio de La Rosaleda, que, en sus palabras, "ha sido un patrón de improvisación por parte de todas las administraciones públicas, todas bajo el mismo signo político".

Alcázar ha asegurado que Vox va a continuar con su labor "de oposición constructiva: Vamos a seguir levantando alfombras y planteando alternativas eficaces y eficientes en materia presupuestaria".

"El dinero público de los malagueños puede emplearse mucho mejor y debe llegar a todos los barrios, hoy tan necesitados y abandonados"", ha matizado.

Por último, ha reiterado que "Paco de la Torre ha sido un buen alcalde durante un tiempo, pero Málaga necesita tomar aire fresco y afrontar sus retos de futuro con una nueva gestión".