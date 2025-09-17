Amenabar abre la comercialización de su proyecto de 143 viviendas en el Distrito Zeta de Málaga: así son los precios de partida

La promotora de origen vasco Amenabar ha anunciado este miércoles el lanzamiento de su proyecto residencial en el nuevo Distrito Zeta de Málaga capital. La promoción estará compuesta por 143 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, distribuidas en dos edificios de ocho plantas y dos portales sobre una parcela de 3.705 metros cuadrados. Los precios de los pisos partirán de los 228.000 euros más IVA, según ha informado la empresa que, según ha especificado a este periódico, acaba de iniciar la fase de comercialización de las viviendas de este futuro proyecto. Todos los pisos incluirán trastero y una o dos plazas de garaje.

La promoción, denominada Zeta District Amenabar, dispondrá de zonas comunes y un concepto de hogar sostenible, sobre una superficie de urbanización de más de 1.000 cuadrados. Entre los equipamientos figura una piscina de 125 metros cuadrados con solárium, zona chill out, cenador y gimnasio equipado con maquinaria de última generación.

Amenabar detalla que la promoción, de la que todavía no ha dado plazos previstos de inicio de obra, ofrece una variedad de tipologías en planta baja, intermedia y ático, todas con terraza. Las plantas bajas dispondrán de terrazas de hasta 55 metros cuadrados, las viviendas en plantas tipo contarán con terrazas de entre 7 y 11 metros y en los áticos serán de hasta 50 metros.

'Zeta District Amenabar', el proyecto de Amenabar en el Distrito Zeta de Málaga. / Aedas Homes

Características personalizables

La apuesta por la eficiencia energética se traduce en diversas medidas como la instalación de una fachada ventilada y un sistema de aerotermia con energía renovable que cubre el 100% de la producción de agua caliente sanitaria. También, incorpora paneles fotovoltaicos para la generación de electricidad a partir de la luz solar, permitiendo a la comunidad autoabastecerse de energía.

Las viviendas estarán dotadas de solado porcelánico y ventanales elevables en los salones. Las cocinas se entregarán completamente amuebladas y equipadas con electrodomésticos. Los dormitorios dispondrán de armarios empotrados modulares, con puertas batientes lisas.

Además, Amenabar brinda a cada propietario la posibilidad de personalizar su hogar con diferentes opciones en electricidad e iluminación, cocinas, armarios, carpintería, domótica, pintura, baños, distribuciones, solados y alicatados.

"Esta promoción en un enclave inteligente refuerza el compromiso con Málaga, apostando por un modelo residencial que combina diseño contemporáneo, eficiencia energética y sostenibilidad, ofreciendo un estilo de vida en armonía con el entorno y con visión de futuro", señala Amenabar.

El desarrollo se ubica en el sector de Sánchez Blanca. El Distrito Zeta se extiende sobre 66 hectáreas y más de 3,4 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable. El área incluye más de 73.000 metros de zonas verdes, espacios comerciales y múltiples equipamientos.

Andalucía, eje estratégico de expansión

Con ese nuevo proyecto, Amenabar, una de las promotoras líderes a nivel nacional, continúa su expansión en Andalucía con varios proyectos residenciales en marcha. En Málaga la compañía inició su actividad hace un año con la promoción Aires de San Lucas, con 55 viviendas.

En Marbella, ha entregado este verano la primera fase de Terrazas de Guadaiza, con 68 viviendas, y avanza en la segunda fase, que comprende 54 viviendas con entrega prevista para 2026, promoviendo y gestionando más de 650 viviendas en Marbella.

En la costa gaditana destacan las promociones Amenabar Sea, con 178 viviendas cuya entrega está prevista para finales de 2025, y Amenabar Lagoon, con 204 viviendas. A ellas se suma Amenabar Ocean, la primera promoción entregada por la compañía en la zona, alcanzando así un total de 470 viviendas promovidas en Costa Ballena.

'Zeta District Amenabar' es el nuevo proyecto residencial de Amenabar en el Distrito Zeta de Málaga.. / Amenabar

En Sevilla, la promotora desarrolla Jardines de Entrenúcleos, un residencial de 330 viviendas cuya primera fase está programada para 2026. Además, en el centro de la capital hispalense, se ejecuta uno de los proyectos más relevantes de la compañía: Jardines de Cruz del Campo, con 212 viviendas en una de las zonas residenciales de mayor proyección.

Además, próximamente lanzará nuevos residenciales en ubicaciones estratégicas de la costa malagueña, como Benalmádena, Finca Cortesín en el municipio de Casares y Marbella.