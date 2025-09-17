Avanza Cortijo Merino, con las obras de urbanización ejecutadas ya al 70%

Cortijo Merino es una de las grandes bolsas de suelo en pleno desarrollo que cambiarán por completo la imagen de los terrenos al este de la hiperronda de Málaga, junto a la avenida de Ortega y Gasset.

En estos suelos -conocidos por los malagueños como los del ‘Amoníaco’ por su pasado industrial- con una superficie bruta de 259.082 metros cuadrados, se construirá un nuevo barrio con 1.250 viviendas, de las que 688 serán libres y 562 serán de VPO.

Vistas de las construcciones de viviendas en Distrito Zeta y Cortijo Merino. / Álex Zea

Además del residencial, se contemplan otros usos como el terciario, con la construcción de un centro comercial y además del uso educativo, esencial para un barrio en el que se estima que entorno al 20% de su población estará en edad escolar, según se recoge en la memoria del proyecto de urbanización consultado por este periódico. Por ello, se reserva suelo para la construcción de una edificación destinada a la docencia preescolar y la enseñanza de Primaria y Secundaria.

En cuanto a las obras de urbanización, que arrancaron en abril del año pasado, se encuentran ya al 70% de ejecución, un estado muy avanzado de las obras que tiene ya en marcha viales, acerado, sistemas de riego, saneamiento... como indica el estudio de arquitectura Gaum.

De hecho, tan solo dando un paseo por la zona es posible distinguir ya las calles por las que discurrirán sus futuros vecinos.

Recreación del parque central de Cortijo Merino. | GAUM

Parque central

Por otro lado, en una fase muy inicial, se han realizado ya los movimientos de tierra previos para la construcción del gran parque central que articulará al barrio.

Este parque central estará ubicado sobre un bulevar de 23.000 metros cuadrados. Contará con zona infantil, área de restauración, espacios para hacer picnic y un parque canino.

Además de caminos, senderos y zonas verdes, el proyecto abarca también zonas deportivas tanto de baloncesto como de fútbol sala así como de petanca.

Accesos y aparcamiento

El acceso principal a la urbanización será el vial que conecta con la glorieta de Intelhorce, también conocida como de Hitemasa. Asimismo, entre otros aspectos, se prevé la prolongación de este vial hacia la A-357 para conseguir la conexión de esta urbanización con la ampliación de la Universidad.

Con respecto a la capacidad de estacionamiento público, la memoria del proyecto de urbanización consultada por este periódico señala que habrá 1.328 plazas de aparcamiento exterior previstas en el Plan Parcial, de las que 51 darán servicio a las zonas deportivas y otras 55 son reservadas para discapacitados.

Suscríbete para seguir leyendo