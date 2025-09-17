Buscan a un menor desaparecido en Málaga.

Buscan a un menor desaparecido el pasado lunes en Málaga. El aviso ha sido reproducido por la entidad SOS Desaparecidos, que reclama la colaboración ciudadana para dar con el menor, de 14 años y que responde al nombre de Marcian C. P.

La descripción facilitada del menor es que tiene una estatura de 1,69 metros, pelo oscuro largo y ojos oscuros. En el momento de la desaparición el menor vestía un jersey blanco con capucha, pantalón gris oscuro con bolsillos laterales, botines blancos y azules de la marca Nike y un reloj negro.

Cualquier información que pueda ayudar a localizarlo se puede hacer llegar a través del teléfono 868 286 726 o enviando un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.