Buscan a un menor desaparecido en Málaga
Se desconoce el paradero de Marcian desde el lunes, un menor de 14 años
Buscan a un menor desaparecido el pasado lunes en Málaga. El aviso ha sido reproducido por la entidad SOS Desaparecidos, que reclama la colaboración ciudadana para dar con el menor, de 14 años y que responde al nombre de Marcian C. P.
La descripción facilitada del menor es que tiene una estatura de 1,69 metros, pelo oscuro largo y ojos oscuros. En el momento de la desaparición el menor vestía un jersey blanco con capucha, pantalón gris oscuro con bolsillos laterales, botines blancos y azules de la marca Nike y un reloj negro.
Cualquier información que pueda ayudar a localizarlo se puede hacer llegar a través del teléfono 868 286 726 o enviando un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.
