La compañía alemana de lavado industrial Winterhalter abre nueva sede en Málaga con 15 millones de inversión

La compañía Winterhalter Ibérica, filial de la multinacional alemana de soluciones de lavado industrial, ha reforzado su presencia en España y Andalucía con la inauguración este miércoles de una nueva sede en Málaga, que funcionará como un "punto estratégico" para la compañía tras una inversión de 15 millones de euros.

La nueva sede, edificada sobre una parcela de 15.000 metros cuadrados de la calle Caleta de Vélez, en Churriana, tiene 2.500 metros de oficinas, 3.000 metros de almacén para maquinaria industrial y zonas amplias de aparcamiento para empleados.

La delegación de Winterhalter en España y Portugal, hasta ahora centrada en la actividad comercial y de servicio técnico, evolucionará hacia un centro de innovación tecnológica (I+D+I).

Málaga, "enclave estratégico"

El objetivo de la compañía es atraer y desarrollar talento local en el ámbito tecnológico, e impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo cualificados en la región.

La compañía pretende reafirmar su posición en el mercado ibérico y potenciar su compromiso con Málaga "como enclave estratégico de innovación y desarrollo", han explicado.

La nueva sede de Winterhalter Ibérica. / Álex Zea

La sede ha sido inaugurada este miércoles, con presencia de directivos de la compañía, y han asitido el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y delegados territoriales de la Junta de Andalucía como el de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Málaga, Antonio García Acedo.