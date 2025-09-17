Encuentran en El Palo al menor desaparecido el lunes en Rincón

Encuentran en buen estado al menor desaparecido el pasado lunes en Rincón de la Victoria. El aviso de su desaparición fue reproducido por la entidad SOS Desaparecidos, que reclamó la colaboración ciudadana para dar con el menor, de 14 años y que responde al nombre de Marc Ian C. P. Finalmente fue localizado este miércoles en buen estado en la barriada malagueña de El Palo, despues de tres días sin saber su paradero.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, adelantó el miércoles por la mañana que la investigación por parte de la Guardia Civil de la desaparición del adolescente se centraba en comprobar si "ha sido voluntaria o no". De hecho, todos los indicios apuntaban a eso. Marc Ian desapareció el lunes por la mañana cuando no acudió a clases a su instituto, a apenas 500 metros de su vivienda en Rincón de la Victoria. Salió de casa con una mochila en la que llevó varios pantalones, un pack de zumos y un cojín, e incluso pidió a su abuela varios bocadillos para llevar.

Marco Antonio Campos, el padre del adolescente explicaba a Telecinco que la noche anterior a su desaparición, la última vez que estuvo con sus padres, se mostró "feliz y alegre" y le dijo "adiós papá", si bien las sospechas sobre algún gesto extraño por parte de su hijo llegaron al día siguiente cuando el joven estaba con su abuela y sus padres ya se habían marchado a trabajar.