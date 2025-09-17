Estas son las especialidades médicas con mayor tiempo de espera para una primera cita en Málaga

Lograr una primera cita con un especialista en la sanidad pública puede convertirse en una auténtica odisea dependiendo de la especialidad médica y del hospital al que se acuda. En el caso de Málaga, hay 211.554 personas aguardando para ser atendidas por un facultativo especialista, para los que, de media, hay que esperar casi cuatro meses, aunque en algunos casos la demora puede superar los diez meses.

Así lo reflejan los últimos datos oficiales sobre los tiempos de respuesta asistencial publicados el pasado lunes por la Consejería de Salud. El último corte, correspondiente a junio de 2025, revela que, pese a que el número de pacientes en listas de espera ha aumentado en la provincia, se reduce el tiempo que hay que aguardar para ser atendido por un especialista o para ser operado.

En el caso concreto de la lista de espera para acceder a una consulta externa con el especialista, esta ha aumentado un 3% durante estos últimos seis meses, al sumar 6.200 personas más. Frente a los 205.340 usuarios que había en diciembre de 2024, la cifra ha ascendido hasta los 211.554 en junio de 2025.

Desciende la demora media

No obstante, en lo que respecta a los tiempos de espera los datos muestran una mejora significativa, pues se ha logrado reducir en 18 días. A finales del año pasado, la demora media se situaba en 132 días y a mediados de este año ha descendido a 114, según los últimos datos publicados por la Junta de Andalucía, que explicó que esta mejora ha sido posible gracias a la “reorganización de agendas, la priorización de primeras visitas y la mejora en la gestión de interconsultas”.

La Junta también destacó la “evolución positiva” que han tenido las cifras de las listas de espera desde que se puso en marcha el Plan de Garantía Sanitaria para disminuir la lista de espera quirúrgica en enero de 2024 y el plan específico para consultas externas que se activó en enero de 2025.

En Málaga, aunque el número de usuarios aguardando una primera cita ha aumentado, la cifra de pacientes fuera de plazo (fijado por la propia Consejería de Salud en 60 días) también ha disminuido en 4.252 personas, quedándose en 117.792.

Situación por hospitales

Si se analizan los datos por centros hospitalarios, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (El Clínico) es el que acumula más pacientes en lista de espera: 68.582. Los siguientes con más usuarios en cola para ser atendidos por un especialista son el Hospital Regional (58.811) y el Hospital Costa del Sol (56.875), seguidos del Hospital de la Axarquía (12.943), el Hospital de la Serranía (9.950) y el Hospital de Antequera (4.393).

En cuanto a la demora media, el hospital con mayor tiempo de espera es, con diferencia, el Hospital Costa del Sol, con 157 días, es decir, más de cinco meses para conseguir una primera consulta con un especialista. El Hospital de la Serranía registra también una de las cifras más altas, con una media de 136 días, seguido del Hospital Clínico (103).

Cabe destacar que todos los hospitales públicos de la provincia han reducido sus tiempos de espera durante este primer semestre del año, destacando el Hospital de Antequera que en tan solo seis meses ha recortado en 51 días la demora media, que se queda en 66 días.

Hospital Clínico

Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Clínico es la especialidad de Málaga para la que más tiempo hay que esperar para conseguir una primera cita, en concreto, 304 días, lo que supone más de 10 meses. En total, hay 4.570 pacientes en esta lista de espera, de los cuales el 85% se encuentra fuera de plazo, es decir, llevan más de dos meses esperando.

El siguiente especialista con el que es más difícil conseguir una primera consulta en el Hospital Clínico es con el de Obstetricia, para el que hay una demora media de 241 días, la segunda más alta de toda la provincia. En total, hay 973 personas pendientes de una cita. Le sigue la especialidad de Neurología (150 días) y Oftalmología (133 días), esta última es la que tiene más pacientes en lista de espera del hospital, 14.887.

Hospital Regional

En el caso del Hospital Regional, la demora media se sitúa en 92 días y la especialidad en la que más cuesta conseguir una consulta externa es Neurocirugía (157 días), seguido muy de cerca de Cirugía Ortopédica y Traumatología (156 días), que es la que tiene más pacientes esperando una primera consulta: 11.592. Para Otorrinolaringología hay que esperar de media (117 días) y para Oftalmología y Neurología (96 días). Por el contrario, los especialistas con el menor tiempo de espera son Neumología (8 días) y Oncología radioterápica (13 días).

Hospital Costa del Sol

El Hospital Costa del Sol es, como se destaca anteriormente, el centro de la provincia con mayor demora media para acceder a consultas externas. De hecho, ocho de sus especialidades superan los cien días de espera, siendo Dermatología a la que más cuenta acceder, con 216 días de media y una lista que acumula 9.181 pacientes.

La siguiente con mayor tiempo de espera es Cirugía Ortopédica y Traumatología con 212 días y 15.783 pacientes en lista de espera, la cifra más alta del hospital. En tercer lugar, se sitúa Aparato Digestivo (157) y Medicina Física y Rehabilitación (148 días).

Hospitales Comarcales

Por su parte, el Hospital de Antequera es el que tiene menos pacientes aguardando para una consulta externa (4.393) y la menor demora media, con 66 días. La especialidad con más tiempo de espera es Medicina Física y Rehabilitación (99 días). Le siguen Cirugía Ortopédica y Traumatología (92 días), Ginecología (64 días) y Urología (61 días).

En el Hospital de la Axarquía, los pacientes suelen esperar 77 días para una primera consulta, es decir, cerca de tres meses. Oftalmología, con 128 días de media, es la que tiene mayor demora. A continuación, se posicionan Dermatología (83 días), Urología (71 días) y Cirugía ortopédica y Traumatología (59).

Por último, en el Hospital de la Serranía se encuentra la tercera especialidad para la que más hay que esperar de la provincia: Medicina Física y Rehabilitación con 227 días de demora media. Las otras tres especialidades con mayor tiempo de espera en este hospital son Oftalmología (194 días), Anestesiología y Reanimación (168 días) y Otorrinolaringología (157 días).

