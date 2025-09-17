Inaugurados los Talleres Municipales de Alfabetización Mediática

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), Elena Blanco, inauguraron el martes en el Centro de Servicios Sociales de Puerto de la Torre la cuarta edición de los Talleres Municipales de Alfabetización Mediática ‘Comunicar en Red’, que este año se impartirán en nueve distritos de la ciudad.

Organizados por la APM, con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, y dirigidos para todos los públicos, estos talleres pretenden dotar a la ciudadanía de herramientas para el análisis crítico de la información y el consumo responsable de los contenidos informativos.

Así, incluirán clases prácticas para aprender a detectar bulos y noticias falsas, además de ofrecer nociones sobre inteligencia artificial y redes sociales, se reforzará el uso del e-mail, WhatsApp, edición y retoque de fotos, podcast, códigos QR, redes sociales o trámites electrónicos con las administraciones.

El alcalde destacó que son unos cursos «muy interesantes para que aprendamos a distinguir bien lo que es verdad de lo que puede ser falso, un bulo, algo muy habitual a veces en las redes sociales».

Por su parte, la presidenta de la APM agradeció al Ayuntamiento y al alcalde que «la educación sea algo fundamental». «Y es que se trata de esto, de formar la ciudadanía para que tengan herramientas suficientes para detectar qué es verdad y qué es falso», incidió.

En esta cuarta edición se ha aumentado el número de distritos en los que se van a impartir los talleres, pasando de seis en la edición de 2024 a nueve distritos.

Suscríbete para seguir leyendo