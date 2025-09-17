Un ‘influencer’ visita un conocido bar del centro de Málaga y explota por su mal sabor y sus precios: "El peor en el que he estado en mi vida"

"Increíble, una vergüenza". Alfonso Ortega, el creador de contenido de Ávila conocido como 'Cocituber', aprovechó su visita a Málaga para comprobar en primera persona si el "bar peor valorado de España", con 1,1 puntos en Google y reseñas que señalan que es un "sitio horrible", se tiene tan mala calidad y precios como aseguran parte de sus clientes. Y su sorpresa al probar la oferta gastronómica de este local fue mayúscula.

Nada más adentrarse en el establecimiento, situado en pleno centro de la capital malagueña, el creador de contenido se vio sorprendido por la cantidad de comensales que acumulaba un negocio con tan baja puntuación: "Tiene muchísimo jaleo, pero ni un español aquí, claro". Con el reclamo de tener todas sus tapas a 3,50 euros, el youtuber aprovechó la ocasión para probar distintos platos, como su tortilla de patatas, de la que aseguró que es "de las congeladas y está hasta dura".

Comida recalentada y dura, lo que se encontró este 'influencer' en un bar de Málaga

"Esto es jugártela", afirmó antes de darle el primer bocado, tras lo que decidió escupirla al asegurar que, con ese sabor, era "jugártela". "Yo esto no me lo como", indicó. A esto le siguió una tapa de ventresca con pimientos "de bote", de la que recalcó que "tampoco está buena".

"Y la paella con pollo está recalentada al microondas", afirmó el hombre mientras dejaba de nuevo el plato intacto. "Dice la señora de al lado que esto está bueno. Tenemos muy mal educados a los extranjeros", añadió al respecto.

Un bar que "ensucia" la imagen de Málaga, según este creador de contenido

Pero si el sabor no fue de su agrado, mucho menos lo fue el precio de su comida: "Esta cuenta la voy a enmarcar, madre mía, estáis locos". Tal y como señaló, este establecimiento es el "sitio más caro de café que he visto en mi vida", con sus bebidas a 3,50 euros, idéntico precio que el agua, que considera sumamente "cara".

"Aquí nada vale menos de 3,95 euros", le explicó el camarero. A lo que continuó diciendo el 'influencer'. "18,40 euros esta comida. Se ríe hasta el camarero. Las tapas a 3,50 euros y no se puede comer, el peor bar que he ido en mi vida", señaló Ortega. Y concluyó rotundo: "Esto ensucia la ciudad de una manera, qué asco, qué mal todo".