La Junta anuncia medidas "quirúrgicas" en el poblado de Los Asperones y advierte de que el plan será lento

La Junta de Andalucía prevé medidas "quirúrgicas" ante la situación de las familias del núcleo poblacional malagueño de Los Asperones, erigido hace 38 años con mil vecinos realojados de chabolas afectadas por inundaciones, y cree que el plan no será rápido ni inmediato.

La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, así lo ha asegurado días después de que su administración y el Ayuntamiento de Málaga pidieran al Gobierno central que participe en financiar el realojo de las familias que viven en situación difícil en ese enclave.

Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz reiteró en sus informes anuales la necesidad de un pacto entre las distintas fuerzas políticas para actuar de forma coordinada en este barrio en materia de salud, vivienda, empleo, educación y servicios sociales.

La Cruz Roja entregará a final de mes un informe con datos para cometer las medidas, ha explicado Navarro, que ha precisado que el plan que desarrollará la Administración se acometerá "en un tiempo que no va a ser algo rápido ni inmediato".

Ha añadido que cuestiones como Los Asperones son "de política social" y que es un asunto "muy complejo, muy delicado, de altísima sensibilidad social". por lo que ha apostado por tratarlo con la delicadeza que merece.

"La mejor forma de garantizar el éxito de una medida es no contarla", ha destacado ante los periodistas, tras lo que ha pedido "comprensión y colaboración" en esta cuestión.

Solución definitiva

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se reunieron el pasado viernes para abordar la financiación de la primera etapa de acciones a llevar a cabo para dar solución definitiva a los vecinos de Los Asperones.

Una vez publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la delimitación de la zona, el Ayuntamiento y la Junta solicitarán al Ejecutivo central, en el marco del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, que participe en la financiación de ese realojo.

Para ello, está ultimándose una memoria-programa que se remitirá al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana este mes.