La Junta reanuda una década después la construcción del centro de salud de Gamarra

Los vecinos del barrio de Gamarra llevan décadas reclamando un nuevo centro de salud. Una promesa que había quedado relegada en un cajón y que la Junta de Andalucía retoma este miércoles con la puesta en marcha del procedimiento para adjudicar la redacción del proyecto de ejecución del ambulatorio.

El nuevo edificio que albergará el Centro de Salud de Gamarra se ubicará en la parcela entre la calle Martínez Maldonado y la calle O´Donnell (antigua calle General Mola). Constará de una planta baja más una y la parcela ocupará una manzana de 3.600 metros cuadrados de superficie.

Los servicios para la redacción del proyecto de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud salen a concurso por un valor de 365.198,51 euros (IVA incluido) y un plazo de 18 meses. Aquellas empresas interesadas tendrán hasta el 17 de octubre a las 15.00 horas para presentar sus ofertas.

Proyecto de 2011

Según se recoge en la memoria justificativa, el proyecto deberá tener como punto de partida el proyecto básico redactado por Ordaz Estudio de Arquitectura S.L.P., tras ganar el concurso público en septiembre de 2011.

En ese mismo documento se aclara que dicho contrato inicial fue rescindido en febrero de 2014, por lo que no se llegó a redactar el proyecto de ejecución, que es el que ahora sale a concurso.

No obstante, la licitación publicada este miércoles es solo el primer paso para retomar la construcción de este tan esperado centro de salud, ya que, una vez se finalice la redacción del proyecto de ejecución, deberán salir a concurso las obras.

El presupuesto de ejecución planteado entonces superaba los dos millones de euros, aunque probablemente esta cifra deberá ser actualizada a los precios de mercado actuales. Asimismo, se indicaba que el plazo sería de 20 meses, es decir, más de un año y medio.

Nuevo edificio

En cuanto al edificio, ocupará una “L” casi rectangular, en la zona Sur del solar, dejando al Norte un aparcamiento en superficie y descubierto al que se accederá a través de la calle O´Donnell. Los redactores del proyecto básico también señalaron que el aparcamiento subterráneo que existe actualmente en el solar servirá de base al nuevo edificio

Respecto al equipamiento, en la planta baja se emplazarán las áreas de atención ciudadana (entrada y administración), asistencial (con atención inmediata, clínica de adultos y clínica pediátrica), servicios auxiliares, despachos, cirugía menor y educación sanitaria.

En la planta alta se ubicarán los aseos, áreas para el personal (salas de estar, reuniones-docencia y dirección), la unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria y de apoyo al Distrito.

Aparcamiento

“Sin afectar a ninguna otra área ni precisar, apenas, obras de ampliación, se prevé la posibilidad de contar con cuatro nuevas consultas y sus respectivas esperas. Para ello basta con una sencilla cubrición y remodelación del núcleo central de patio y zonas de espera del Área 2B Clínica de Adultos”, se recoge en el proyecto básico.

Además, contará con 26 plazas de aparcamiento, que se situarán como una bolsa con acceso independiente desde la calle General Mola. Habrá dos plazas aptas para minusválidos, y una plaza de carga-descarga reservada para vehículos industriales y accesibles.