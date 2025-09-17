Málaga cierra la temporada alta con la movilidad como asignatura pendiente

La celebración de la Semana de la Movilidad en la provincia, que se desarrollará hasta el lunes 22 con infinidad de acciones públicas, vuelve a poner sobre la mesa un debate con décadas de reivindicaciones. Y es que el enorme crecimiento demográfico y turístico que registra año tras año Málaga no está acompañado por las necesarias mejoras en infraestructuras viarias o ferroviarias, como este martes destacaban portavoces de la patronal hotelera Aehcos o de la asociación Élite Taxi Málaga Provincial, encargada de uno de los principales servicios por carretera para el viajero que accede al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Para el vicepresidente ejecutivo de Aehcos, Javier Hernández, las dificultades en cuanto a movilidad que presenta la provincia «suponen una de las asignaturas pendientes en cuanto a la competitividad del destino turístico. La continua congestión de la movilidad en cuanto al tráfico rodado entre las autovías al acceso a los distintos municipios es un lastre muy importante para nosotros», relata.

Así indica que desde «el nudo de Benahavís hasta los Pacos, en el término de Fuengirola, en sentido occidental por las mañanas, y en el oriental, por las tardes, es un hándicap para la provincia. Y lo mismo ocurre prácticamente a diario para quienes circulan desde Rincón de la Victoria o Torre del Mar hacia la capital».

Para este portavoz de los hoteleros malagueños, la movilidad «debería a futuro jugar un papel fundamental», alega en cuanto a una temporada alta que se cierra en Málaga con récord de retenciones, a la par que se baten registros en cuanto a llegada de viajeros o de aviones hasta la terminal aeroportuaria malagueña. «Es una reivindicación que en nuestro caso mantenemos desde hace más de 25 o 30 años», finaliza Hernández.

Asimismo, el vicepresidente de Élite Taxi Málaga, Juan Manuel Navarrete, insiste en que la movilidad «urbana y provincial ha sido muy complicada este verano. En lo que respecta al servicio del taxi. a nivel urbano hemos sufrido grandes dificultades para prestar nuestro servicio por la gran saturación de tráfico que ha habido en la ciudad», argumenta.

Recuerdan la propios portavoces sectoriales que la capital ha incrementado en un año hasta en un millar el número de camas de hotel, así como también ha registrado un aumento muy importante de otras plazas turísticas. «Nosotros podemos constatar que tardamos muchísimo más para llegar al destino. Pero es que a nivel provincial también vamos hacia un punto de saturación, tanto en los principales accesos a la ciudad, que se han visto afectados por ese aumento masivo de afluencia, como en otras conexiones entre distintos puntos del litoral costasoleño», dice el propio Navarrete.

Autobús a un solo céntimo

Justo desde este martes los usuarios del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga podrán probar a un precio simbólico de 1 céntimo por billete el nuevo servicio de ruta exprés entre Rincón de la Victoria y El Palo. Es una iniciativa que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha con motivo de la Semana de la Movilidad, que concluye el próximo lunes 22. Este precio especial está limitado, no obstante, a los abonos del servicio con el teléfono móvil.

La iniciativa está limitada, además, a aquellos que utilicen «modelos Android», como especifica la Junta en un comunicado. Y apunta que esta medida ha sido consensuada y respaldada por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria para «promover la digitalización del transporte público» y aliviar la carga de tráfico que soporta «uno de los ejes más concurridos de la costa oriental».

En una semana repleta de acciones en las principales urbes europeas, el Ayuntamiento de Málaga celebrará asimismo este domingo 21 el Día sin Coche. Entre las actividades previstas habrá una exposición de autobuses antiguos y actuales en el Paseo del Parque, donde la ciudadanía podrá conocer la evolución del transporte urbano en la ciudad.

La Policía Local y el Servicio de Protección Civil prestarán apoyo logístico y de seguridad en una jornada en la que el propio Paseo del Parque se hallará cerrado al tráfico entre las 8.30 y las 14.30 horas. Será entre la plaza General Torrijos y la plaza de la Marina, al objeto de poder albergar talleres, esas exhibiciones de vehículos y demás actividades de sensibilización.

Suscríbete para seguir leyendo