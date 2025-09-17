Málaga necesita una de cada tres viviendas que se demandan en Andalucía

Una de cada tres viviendas que faltan en Andalucía está en la provincia de Málaga. Así lo ha dado a conocer la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, en la presentación del Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía ya aprobado por el Consejo de Gobierno, que facilitará disponer de más suelo para la construcción de vivienda protegida (VPO) en venta y alquiler. El objetivo principal de la iniciativa es facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los andaluces promoviendo la construcción de viviendas a precio asequible, tanto en venta como en alquiler.

Este Proyecto de Ley cuenta con la contribución que ha ido realizando a lo largo de los años el sector de la construcción y la promoción de viviendas, ha comentado la delegada de Gobierno, y ha añadido que la Ley solamente se ha presentado y que ahora empieza su tramitación parlamentaria: "Esperamos que aquellas cosas que no se hayan ido incorporando en el proceso de la elaboración de ese Proyecto de Ley puedan hacerlo también con la participación en el propio trámite de audiencia no solo del sector, sino también de otros colectivos y de parte de la sociedad civil organizada andaluza".

El Proyecto de Ley

El Proyecto de Ley de Vivienda, ya a la disposición de todos los representantes parlamentarios según Navarro, tiene como objetivo servir de referencia para otras ciudades, provincias y comunidades autónomas y, según la delegada de Gobierno, también tiene la vocación de "dar soluciones reales a problemas reales". Por ello, Patricia Navarro ha recordado algunas de las soluciones que plantea este Proyecto de Ley.

Una de las soluciones será la de aportar más suelo para la construcción de viviendas, ha comentado Navarro: "Los municipios de más de 100.000 habitantes, pero también de un tamaño algo menor, van a tener la posibilidad de darle prioridad al suelo destinado a la vivienda y, también de manera especial, a las viviendas protegidas".

Otra solución que plantea este Proyecto de Ley es el de dar más agilidad a los trámites urbanísticos: "Los propios promotores y constructores advierten que es un asunto crítico para que podamos tener más viviendas en el menor tiempo. Dentro de esa mejora de la tramitación, está la posibilidad de declarar de interés autonómico proyectos estratégicos de vivienda que vengan a sumar más unidades a una provincia como Málaga y que, por tanto, haga que parte de ese problema se alivie", ha explicado la delegada de Gobierno.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro. / Nacho Agote

Durante la presentación del Proyecto de Ley, Patricia Navarro sacó como conclusión principal que el enfoque de la política de viviendas debe ser económico, y lo explicó poniendo de ejemplo titulares de prensa relacionados con el empleo en la provincia. "Esto es trabajo, es empleo, es crecimiento del tamaño de nuestras empresas y es también una llamada a nuevos residentes, porque no toda la mano de obra está aquí, hay una parte de fuera que viene a cubrir estos puestos de trabajo", ha comentado.

"Cuando una política se convierte en política económica, hay que afrontarla con instrumentos económicos. De ahí que la conclusión a la que llegamos siempre sea que hacen falta muchos más incentivos fiscales para promotores y constructores, y también para los compradores e inquilinos de viviendas. Hace falta también que haya mucha complicidad por parte de las entidades financieras, que también tienen que acompañar en el proceso de urbanización y de construcción al sector", ha añadido la delegada de Gobierno, que comentó después la necesidad de que se comparta la responsabilidad y de que haya una mayor cogobernanza en el ámbito de la vivienda.