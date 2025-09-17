La mejor paella de España se hace en Málaga

La mejor paella del mundo no se hace ni en Valencia ni en ninguna ciudad española. Se encuentra a 10.000 kilómetros, concretamente en Quito, Ecuador. Así lo han certificado en la 64ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca (València), en el que han participado 40 cocineros de todo el mundo.

Este concurso también ha coronado a la que es la mejor paella de España, que se hace en Málaga. Un título que recae en Reyes Restaurante.

David García, encargado de esta paella junto a Beni Petrova, ya son veteranos en este concurso internacional. Hace dos años, su paella fue reconocida como la mejor a nivel nacional: ''Lo hemos vuelto hacer. Lo hicimos en 2023 y este año hemos vuelto a por el premio'', dicen.

Ubicado en la calle Río Cabrera, este restaurante malagueño lleva desde 1973 ofreciendo "un auténtico espectáculo gastronómico", de pescados, carnes y paellas en Málaga.

Tal y como explican son "expertos arroceros" y su plato estrella "que no deja a nadie indiferente" son las paellas, caldosos y melosos.

Los fogones están bajo las directrices del chef David García, que elabora también otros platos conocidos del establecimiento como son "los pimientos del piquillo con salsa de queso, pastel de cebolla, bacalao al pil-pil y croquetas caseras, entre otros".

Las mejores paellas

El Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca es todo un acontecimiento mundial del ecosistema gastronómico. La gran fiesta del arroz nació en 1961, impulsada por los falleros y en un contexto de boom turístico en la zona, y con el concurso de paella valenciana a nivel nacional como reclamo principal.

El segundo premio, dotado con 1.500 euros, ha recaído en el restaurante Lenin Ruelas Cocina, de México, y el tercero, premiado con 1.000 euros, ha sido otorgado al restaurante Casa Macario, de Tavernes de la Valldigna.

En cuanto al premio a la mejor paella cocinada por un restaurante de la Comunitat Valenciana ha sido para La Llarga, de València; y la mejor paella cocinada de Sueca ha sido la del restaurante Jardins Blau Mar. Por último, la mejor paella cocinada por un restaurante de fuera de España ha sido para Paellas Socarrat, de Chile.