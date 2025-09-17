Los dos nuevos radares de Málaga que ya dejan de avisar y comienzan a multar

La DGT ha puesto en servicio 32 radares de velocidad en España y, de ellos, ocho se sitúan en carreteras andaluzas. Unos controles de velocidad que se encuadran en el Plan para instalar 122 nuevos radares fijos y de tramo durante todo 2025.

Instalados el pasado 1 de agosto, los nuevos radares andaluces ya han pasado el periodo de prueba y ya están multando a los conductores.

De los ocho, siete son radares de tramo. En Málaga, la DGT ha instalado dos que se encuentran en unas de las carreteras más concurridas de la provincia.

En la provincia se ha instalado un radar fijo en la A-7052 (Málaga), en el kilómetro 4,5 en sentido decreciente a la altura del cruce de El Romeral, en término municipal de Alhaurín de la Torre, en el tramo que conecta con Churriana y con Cártama.

Este dispositivo controlará el límite de 60 km/h en una zona de elevada circulación que es utilizada a diario por numerosos conductores cartameños.

El otro control de velocidad está en la conocida como Carretera Paisajística, entre Ronda y Gaucín, concretamente en la A-377 del kilómetro 8,9 al 5,6 en sentido decreciente. Esta vía conecta Ronda con Manilva.

Carretera A-7052 / La Opinión

El radar medirá un recorrido aproximado de 3,2 kilómetros en un punto donde ha crecido la siniestralidad y donde la velocidad está limitada a 60 kilómetros por hora. Las cámaras de este novedoso sistema servirán también para detectar otras infracciones como adelantamientos peligrosos al tratarse de un trazado con sólo un carril para cada sentido.

Otros radares

Los otros seis radares que ha instalado la DGT en Andalucía están repartidos entre Cádiz, Sevilla y Granada.

Se tratan de radares de tramo en la A-4 (Sevilla) del kilómetro 532,67 al 531 en sentido decreciente; en la N-340 (Cádiz) del kilómetro 80,64 al 79,4 en sentido decreciente; en la GR-30 (Granada) del kilómetro 11,91 al 10,02 en sentido decreciente; en la A-7 (Cádiz) con dos tramos controlados: del kilómetro 1.106,29 al 1.107,54 en sentido creciente y del kilómetro 1.109,35 al 1.107,34 en sentido decreciente; y por último, en la A-48 (Cádiz) del kilómetro 5,58 al 4 en sentido decreciente.

Multa

En España, si superas el límite de velocidad por más de 60 km/h, puedes enfrentarte a una multa de 600 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir. Además, esta infracción puede ser clasificada como una falta muy grave.

Margen de error previsto

Según informa la DGT, estos radares, pasarán a multar con el margen de error previsto para su primer año de funcionamiento: ±3 km/h cuando el límite sea inferior a 100 km/h y ±3% cuando sea superior a 100 km/h.