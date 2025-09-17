Así es la ruta en plena sierra de Málaga que llega a un oasis paradisíaco repleto de cascadas, pozas de agua cristalina y castaños

Con el verano casi llegando a su fin, son muchos los ciudadanos que buscan planes alternativos en los que disfrutar el buen tiempo que aún se mantiene en Málaga, pero sin recurrir a las playas que en tantas ocasiones han visitado durante la época estival. Así, las rutas de senderismo hacia rincones repletos de vegetación, tranquilidad y naturaleza se presentan como unas de sus principales opciones, entre las que destaca un camino por la sierra de Málaga que finaliza en un oasis paradisíaco repleto de cascadas, pozas de agua cristalina y castaños.

Este enclave de ensueño es el 'Charco Azul', un entorno lleno de vida y aguas cristalinas situado en el corazón de Sierra Bermeja, en el municipio malagueño de Jubrique. "Este lugar tiene un aspecto verdaderamente exótico y paradisíaco", ha señalado la Diputación de Málaga sobre este paraje catalogado como Rincón Singular de la provincia.

Las aguas del 'Charco Azul' de Málaga, de un intenso color verde

"Es un lugar privilegiado para los amantes de la naturaleza y la aventura", ha añadido la institución sobre este enclave que está compuesto por una poza natural de aguas cristalinas situada entre altos desfiladeros y grandes rocas que provocan que sus aguas caigan formando abundantes y hermosas cascadas que convierten este rincón en uno de privilegiada belleza.

El Charco Azul, un oasis paradisíaco repleto de cascadas, pozas de agua cristalina y castaños en Málaga / Diputación de Málaga

A pesar de su nombre, las aguas que cubren esta poza, que manan del nacimiento del arroyo El Quejigo, afluente del río Almárchal, no son de color azul, sino de un intenso verde a causa de la vegetación del entorno. Sin embargo, recibió el apelativo de 'Charco Azul' por lo paradisíaco del entorno.

Además, esta poza natural está rodeada de densos pinares y helechos, y se caracteriza por su suelo compuesto por rocas peridotitas azuladas que, en contacto con el aire, se oxidan adquiriendo un color pardo-rojizo.

Cómo llegar a esta ruta senderista de Málaga repleta de cascadas

Pero este no es el único paraíso que pueden encontrar en el lugar los visitantes, sino que, si remontan el curso del río, alcanzarán diversos embalses de agua, como el 'Charco Encantado', reconocido por su salto de agua y su enorme tronco de pino recostado, o 'El Charco de María Teodora', una balsa cuadrada con una chorrera que cae por una apertura totalmente vertical.

El Charco Azul, un oasis paradisíaco repleto de cascadas, pozas de agua cristalina y castaños en Málaga / Diputación de Málaga

Para llegar a este entorno natural, es necesario tomar la carretera que sale del casco urbano de Jubrique hacia Espetona. Tras unos siete kilómetros de trayecto, aparecerá un camino a la derecha en un punto conocido como el puerto del Estercal.