Vuelve en octubre el Ecofestival, con planes "verdes" y gratuitos en Málaga

Vuelve en octubre la tercera edición del Ecofestival, una amplia programación "verde" y gratuita conformada por actividades y propuestas ofrecidas de forma desinteresada por una treintena de colectivos de Málaga.

La presentación del programa será este domingo 21 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en los Baños del Carmen, un "lugar en peligro de extinción" según los organizadores, donde "mar, historia y vecindad se encuentran".

A lo largo del próximo mes se celebrarán diversas actividades deportivas, culturales y de naturaleza, entre las que se encuentran la realización de rutas en espacios naturales, "bicicleteadas", caminatas, remo, snorkel, ecopoesía, comercio justo, plantaciones, riego, limpieza, talleres de pintura, de refugios bioclimáticos, proyecciones, mesas redondas y una "gran fiesta de cierre".

"Lo que nació como una excusa entre distintos colectivos malagueños para unirse y empezar el curso con la mirada ecosocial ha dado paso a un festival ciudadano con múltiples actividades, autogestionado y abierto que promueve el encuentro entre personas, colectivos y espacios para imaginar y construir una Málaga más justa, verde y alegre", explican en un comunicado.

Cartel del Ecofestival 2025. / L.O

Reconectar con la naturaleza

Las organizadoras, de distintos perfiles y pertenecientes a organizaciones muy diversas, lo describen como "una cita necesaria para reconectar con la naturaleza, crecer en colectivo, cuidar lo público y repensar lo comunitario de manera más respetuosa"

"Queremos ofrecer alternativas para la vida cotidiana, dar a conocer movimientos sociales, ambientales y asociaciones locales en nuestros barrios, y fortalecer vínculos", explica Martina de Merkaético, Cenacheras y Juventud por el clima.

Cecilia de Ecologistas en Acción Málaga, una de las organizadoras del Ecofestival defiende que "el Ecofestival es una iniciativa totalmente gratuita, que quiere alejarse del greenwashing"

En un contexto de crisis de vivienda, donde las organizaciones denuncian una "masificación turística que nos expulsa de los barrios" han decidido poner en el centro "la vecindad" trayendo las actividades a los barrios de Málaga en esta tercera edición del Ecofestival, tras la semilla sembrada en 2023 y el desborde de actividades del 2024. La novedad de este año es que en vez de una semana de actividades en septiembre, se ha optado por repartir las actividades a lo largo del mes de octubre. .