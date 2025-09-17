Zeta Place: la nueva apuesta de AEDAS Homes en el barrio del futuro de Málaga

Málaga vive un momento extraordinario. En apenas una década ha pasado de ser un destino turístico consolidado a convertirse en una de las ciudades más dinámicas y atractivas de Europa. La apertura de museos, la pujanza cultural y la llegada de grandes compañías tecnológicas han transformado su perfil urbano. Hoy es un núcleo de innovación, sede de multinacionales y ciudad elegida por miles de jóvenes profesionales que buscan calidad de vida, proyección laboral y un entorno vibrante. Ejemplos como el Museo Picasso, el Centro Pompidou, el Polo de Contenidos Digitales o la implantación de empresas tecnológicas de primer nivel sitúan a Málaga en el mapa de las capitales europeas más atractivas.

En este contexto surge Distrito Z, un proyecto urbano pionero que anticipa cómo serán los barrios del futuro: sostenibles, conectados y diseñados para mejorar la vida cotidiana. Con más de un millón de metros cuadrados, está concebido como un modelo de ciudad inteligente, con más de la mitad de su superficie destinada a zonas verdes, calles preparadas para la movilidad eléctrica, una red 5G que conecta hogares y servicios, y una app comunitaria para gestionar recursos. Todo pensado para dar forma a la ciudad del mañana, donde la tecnología y la sostenibilidad se integran de manera natural en la vida diaria.

AEDAS Homes, promotora líder y gran impulsora de Distrito Z

AEDAS Homes , promotora residencial líder a nivel nacional, se afianza como compañía de referencia en este innovador desarrollo urbano. Se trata de la compañía con mayor presencia en el nuevo Distrito Z, donde ya suma más de 250 viviendas en marcha. Tras el éxito tanto de Zeta Valley (67 viviendas) como de Zeta Avenue (124 viviendas), ambas con obras iniciadas desde finales de 2024, la compañía lanza ahora su tercera promoción en la zona: Zeta Place , con 74 nuevas viviendas.

“Distrito Z es el mejor ejemplo de cómo la ciudad de Málaga se está transformando en una de las ciudades más modernas y atractivas de Europa, y en AEDAS Homes queremos ser protagonistas de esa transformación”, explica Roque Ballesteros, actual gerente de AEDAS Homes en Costa del Sol.

Viviendas pensadas para nuevas formas de vivir

Zeta Place ofrece 74 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, incluidos áticos y bajos con jardín privado que se convierten en un oasis personal en pleno corazón de la ciudad del futuro. Todas cuentan con garaje y trastero, y destacan por su diseño actual, amplias terrazas y luminosidad. La distribución responde a las tendencias residenciales contemporáneas: espacios abiertos, versátiles y preparados para teletrabajo y conciliación, con zonas pensadas para que cada miembro de la familia pueda desarrollar sus actividades diarias con comodidad.

Las calidades marcan la diferencia. Con certificación energética AA, Zeta Place incorpora sistemas de aerotermia, placas fotovoltaicas, aislamiento térmico y acústico de última generación y preinstalación para vehículos eléctricos. Todo está orientado a ofrecer viviendas que consuman menos energía, reduzcan emisiones y, al mismo tiempo, proporcionen más confort desde el primer día.

Los interiores, modernos y luminosos, prolongan la vivienda hacia el exterior gracias a terrazas de gran amplitud que invitan a disfrutar del clima mediterráneo. Cada detalle, desde la elección de materiales hasta la distribución de los espacios, está diseñado para responder a diferentes estilos de vida.

“Una vivienda tiene que estar a la altura del entorno en el que se ubica, y Zeta Place responde a esa exigencia con sostenibilidad, diseño y servicios de primera línea”, subraya Ballesteros.

Espacios comunes que marcan la diferencia

Hoy en día, una casa es más que una vivienda: es oficina, gimnasio, espacio de encuentro y lugar de desconexión. Zeta Place responde a esa nueva forma de vida con instalaciones que enriquecen la experiencia diaria y marcan la diferencia frente a otras promociones.

El residencial dispone de piscinas de adultos e infantil con solárium, rodeadas de zonas ajardinadas y áreas verdes que aportan frescura y bienestar. También incluye un área de juegos infantiles pensada para los más pequeños, un gimnasio completamente equipado que facilita incorporar el deporte a la rutina diaria y una sala de coworking adaptada a las nuevas formas de trabajo flexible y colaborativo.

Estas dotaciones no solo aportan comodidad, sino que crean un auténtico ecosistema de servicios que mejora la organización de la vida cotidiana y refuerza el sentido de comunidad. En un mismo espacio se concentran ocio, bienestar, deporte y trabajo, lo que permite ahorrar tiempo y disfrutar más del día a día.

El futuro de la sostenibilidad empieza en casa

En Zeta Place , la sostenibilidad no es un eslogan, es un hecho tangible. Cada vivienda está diseñada con criterios de eficiencia energética que le permiten alcanzar la máxima calificación AA. Mantener una temperatura agradable todo el año con menor consumo, producir parte de la electricidad con placas solares o cargar un coche eléctrico en el garaje son gestos que ya forman parte de la vida diaria de quienes lo habitan.

Estos avances se traducen en beneficios concretos: menor gasto energético, más confort climático y una mayor conciencia ambiental. Además de las ventajas económicas que suponen facturas más reducidas, las familias encuentran una casa que cuida del planeta al mismo tiempo que cuida de su bienestar. Zeta Place se alinea así con las políticas de sostenibilidad urbana que están marcando el futuro de Málaga, una ciudad que ya se posiciona como referente en movilidad verde y eficiencia energética.

“La sostenibilidad no es un concepto teórico: en Zeta Place se traduce en medidas que mejoran el día a día de las familias, reducen el consumo y aumentan el confort”, apunta Ballesteros.

Cada decisión tecnológica responde a una idea clara: sostenibilidad entendida como ahorro, comodidad y responsabilidad compartida en un barrio que mira hacia adelante y que representa un modelo a seguir para las ciudades del futuro.

AEDAS Homes impulsa la vivienda del futuro

Con más de 250 viviendas ya promovidas en el innovador Distrito Z, AEDAS Homes se consolida como una de las compañías que están definiendo el futuro residencial en Málaga y en toda España. Su experiencia, su apuesta por la sostenibilidad y la calidad de sus proyectos han convertido a la promotora en un referente nacional en el sector.

La llegada de Zeta Place refuerza esa visión: crear casas preparadas para el mañana, sostenibles y diseñadas para mejorar la vida de las personas.

La promoción ya se encuentra en fase de comercialización y ya registra un 20% de viviendas vendidas, un dato que refleja la gran acogida del proyecto y que anticipa su éxito en el mercado.

La demanda creciente confirma que el atractivo de Distrito Z no es solo un proyecto de urbanismo innovador, sino una realidad que conecta con lo que buscan hoy las familias: calidad de vida, servicios de primer nivel y una ubicación estratégica en una de las ciudades con mayor proyección de Europa.

