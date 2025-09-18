Aena activa el plan de inversiones millonario que permitirá ampliar el aeropuerto de Málaga

La ampliación del aeropuerto de Málaga está un paso más cerca de ser una realidad con la activación por parte de Aena del plan de inversiones millonario que se destinará a la red aeroportuaria española entre 2027 y 2031. Un amplio paquete en el que se reserva una partida de 1.500 millones de euros para las necesidades del recinto de la Costa del Sol, cuyo éxito de pasajeros empieza a sobrepasar la capacidad de sus instalaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado esa propuesta de inversiones aeroportuarias durante un acto en el Aeropuerto de Alicante-Elche, en el que ha señalado que el objetivo es que estas instalaciones puedan "adaptarse al crecimiento de la demanda" así como para que funcionen "mejor de lo que ya lo están haciendo"

La inversión total en el territorio nacional alcanzará los 12.888 millones de euros, que se incluirán en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), el instrumento básico en el que se regulan las condiciones que los operadores aeroportuarios deben cumplir en cuanto a calidad del servicio y la capacidad exigida para atender a la demanda prevista. Es un documento que debe pasar por el Consejo de Ministros para su entrada en vigor.

¿Qué se hará en Málaga?

En este quinquenio, entre 2027 y 2031, la inversión más significativa en Málaga será la ampliación del aeropuerto, en base a un proyecto que incrementará en un 45% la superficie actual.

Pasajeros en el Aeropuerto de Málaga. / Gregorio Marrero

Según detalla Aena, la ampliación consistirá, fundamentalmente, en la adecuación del control de seguridad para instalar las máquinas que permiten no sacar líquidos ni elementos electrónicos, crear un control de pasaportes con la superficie y prestaciones necesarias para que tenga la calidad y eficiencia necesaria y, a continuación, un dique no Schengen, paralelo a la pista nueva; también se reconfigurará el dique actual

"La primera gran transformación fue planificada y ejecutada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y esta segunda será afrontada gracias al compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, siendo el de Málaga el aeropuerto de Andalucía que más inversión recibe y uno de los primeros de España", ha celebrado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. "Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja con visión estratégica para el desarrollo de Málaga y para mejorar una de las principales infraestructuras de nuestra provincia con el objetivo de seguir creciendo y para que nuestro aeropuerto continúe siendo uno de los principales motores de crecimiento de Málaga y su entorno".

Tramitación

En cuanto al recorrido que deberá completar Aena para atar esta financiación millonaria, esta propuesta de inversiones deberá debatirse en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, siguiendo un proceso regulado por ley, la 18/2014.

También se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social. Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.