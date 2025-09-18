Alerta en los subtropicales de Málaga por los bajos precios en origen del mango

El sector de los subtropicales no sólo pierde el sueño ante la posibilidad de que las fincas puedan ser asaltadas, con golpes que en cuestión de horas acaban con cosechas millonarias a las que se les ha dedicado todo un año. Ya superada la primera quincena de septiembre hay miles de toneladas de mangos en los árboles, como consecuencia de que los precios por kilo en origen siguen por debajo del euro.

Asaja en Málaga aludía este miércoles a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Brasil, de hasta el 50%, con lo que se han desviado decenas de millones de kilos de mango hacia Europa, con la consiguiente bajada de los precios en mercados que son competencia directa del mango español. El reto es lograr que el consumidor europeo mantenga su fidelidad al producto cultivado en la comarca de la Axarquía y otras zonas de Andalucía, catalogado como el de mejor calidad del mundo.

"Habrá un problema"

El secretario de esta agrupación de agricultores en la provincia, Santiago Sánchez, alude a que si el consumidor tradicional de mango sólo mira el precio cuando llega al lineal «habrá un problema». La clave está en que se pueda observar la etiqueta y se descarte el producto no cultivado en Europa. «Cómo va a saber igual un mango que viene con una semana o más en barco, que tuvo que ser recolectado muy verde, al que hoy se coge y mañana está en el supermercado», relata.

El presidente de la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango (OIAM), José Linares, alude a este aspecto: «Tenemos que distinguir el mango de calidad, y es el motivo por el que de nuevo se han puesto en marcha importantes campañas desde nuestro sector. Para que el consumidor sepa lo que realmente está consumiendo».

Tanto Sánchez como Linares participarán la próxima semana, concretamente el lunes 22, en una nueva reunión de la propia Interprofesional, donde se espera abordar en profundidad la problemática de esta campaña del mango. Uno de los asuntos principales será la falta de mano de obra en la comarca de la Axarquía. Al parecer, el excedente de fruta respecto a anteriores ejercicios, marcados por la sequía y las bajas producciones, no puede ser atendido con la celeridad que desean algunos propietarios. Es otro de los motivos, añadido a los precios bajos en origen, que lastra esta temporada. Recordemos que el mango, a diferencia del aguacate, apenas puede estar en el árbol, en su punto óptimo de maduración, unas seis semanas. El productor de esta fruta subtropical se juega en septiembre y parte de octubre todo el trabajo de un año, con independencia a oscilaciones de precios o a la ausencia de personal para recolectar los árboles.

El excedente de fruta respecto a anteriores ejercicios no puede ser atendido con la celeridad que desean algunos propietarios / Álex Zea

Mano de obra especializada

Las previsiones apuntan a que este ejercicio se recolectarán entre las comarcas de la Axarquía y la Costa Tropical granadina, principales áreas europeas en cuanto a producción de mangos, unos 35 millones de kilos. Para realizar las faenas no sólo de recolección, sino también de envasado y división por calibres de las frutas, es necesaria mano de obra especializada. Así lo relatan los propios sindicatos agrarios o fuentes de la macrocooperativa Trops.

Para Asaja es un hándicap adicional que en breve arrancará la campaña de recolección del olivar, ya iniciada en la comarca del Valle del Guadalhorce, con la recogida de la aceituna aloreña, y que mucha mano de obra del campo se marchará a otras zonas de Málaga y de Andalucía. Es un factor también a tener en cuenta de cara a que puedan subir los precios del mango y de repente de animen a recoger en pocos días todas las frutas cientos de agricultores axárquicos o del litoral granadino.

Mangos listos para su venta al por mayor. / L.O.

Madurez de la fruta

Otra preocupación añadida viene derivada de la meteorología. Las altas temperaturas de esta semana incrementarán el grado de madurez de la fruta en muchos árboles, por los que habrá que recolectar los mangos aún con menos de 0,90 euros por kilo en origen, que es prácticamente la mitad de lo que se pagaba hace justo un año. Los comercializadores subrayan no obstante que esos precios de 2024 venían marcados por la baja producción y la falta de fruta para atender a los mercados.

Eran de esta forma unos precios absolutamente atípicos, tan elevados como los que se llegaron a pagar, en plena sequía, por otros productos como el aceite de oliva o también el aguacate. En este momento, el sector agrario atraviesa un periodo de «readaptación a la nueva situación, superada la sequía», como concluyen fuentes de Trops.

Habrá por lo tanto que estar muy atento a los lineales y, en concreto, al origen de la fruta y de otros productos que vengan derivados por los citados aranceles de EEUU.

