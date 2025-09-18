Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: "Estos son los errores típicos al comprar una vivienda"

Aparte de ser en la actualidad uno de los objetivos más difíciles de cumplir para la mayoría de ciudadanos, la compra de una nueva vivienda es uno de los momentos de mayor tensión e inseguridad para los futuros propietarios por la necesidad de que la transacción salga adecuadamente y de forma beneficiosa para el comprador. Para evitar los principales fallos que se suelen cometer en estas situaciones, el experto inmobiliario malagueño Alfonso Cañete ha mostrado los "cuatro errores típicos a la hora de comprar tu vivienda".

Así lo ha asegurado el malagueño a sus miles de seguidores, a quienes ha explicado que una de las situaciones que más se repiten y que se debe evitar es realizar la compra de forma compulsiva y con prisas por el miedo a perder la oferta, sin contrastar con otras viviendas y buscar otras posibilidades que puedan ser más beneficiosas.

"El segundo error es realizar la financiación con mi banco porque es el banco de toda la vida", ha señalado el profesional, que ha recomendado a los usuarios que estén a punto de adquirir un nuevo inmueble que contraste con otras entidades bancarias para cerciorarse de que consigue las mejores condiciones hipotecarias y económicas.

Los errores "típicos" que se cometen al comprar una vivienda, según el experto malagueño

Una vez que ya se ha encontrado la vivienda que se quiere adquirir, Cañete ha asegurado que muchos compradores no tienen en cuenta la orientación del inmueble, por si es norte, sur, este u oeste, lo que hará variar las horas de luz y las condiciones climáticas del interior del hogar, algo a comprobar antes de comprarse una nueva casa.

Junto a esto, el experto ha asegurado que otro error "típico" que se produce a la hora de comprar un inmueble es no visitar la vivienda a diferentes horas del día, lo que permite al futuro propietario descubrir aspectos como los ruidos, problemas vecinales o dificultades de aparcamiento que realmente se encontrará cuando resida en el lugar.