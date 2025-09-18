VIVIENDA
Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: "Estos son los errores típicos al comprar una vivienda"
El profesional ha aconsejado evitar estas cuatro situaciones ante las problemáticas que pueden acarrear tras la adquisición del inmueble
Aparte de ser en la actualidad uno de los objetivos más difíciles de cumplir para la mayoría de ciudadanos, la compra de una nueva vivienda es uno de los momentos de mayor tensión e inseguridad para los futuros propietarios por la necesidad de que la transacción salga adecuadamente y de forma beneficiosa para el comprador. Para evitar los principales fallos que se suelen cometer en estas situaciones, el experto inmobiliario malagueño Alfonso Cañete ha mostrado los "cuatro errores típicos a la hora de comprar tu vivienda".
Así lo ha asegurado el malagueño a sus miles de seguidores, a quienes ha explicado que una de las situaciones que más se repiten y que se debe evitar es realizar la compra de forma compulsiva y con prisas por el miedo a perder la oferta, sin contrastar con otras viviendas y buscar otras posibilidades que puedan ser más beneficiosas.
"El segundo error es realizar la financiación con mi banco porque es el banco de toda la vida", ha señalado el profesional, que ha recomendado a los usuarios que estén a punto de adquirir un nuevo inmueble que contraste con otras entidades bancarias para cerciorarse de que consigue las mejores condiciones hipotecarias y económicas.
Los errores "típicos" que se cometen al comprar una vivienda, según el experto malagueño
Una vez que ya se ha encontrado la vivienda que se quiere adquirir, Cañete ha asegurado que muchos compradores no tienen en cuenta la orientación del inmueble, por si es norte, sur, este u oeste, lo que hará variar las horas de luz y las condiciones climáticas del interior del hogar, algo a comprobar antes de comprarse una nueva casa.
Junto a esto, el experto ha asegurado que otro error "típico" que se produce a la hora de comprar un inmueble es no visitar la vivienda a diferentes horas del día, lo que permite al futuro propietario descubrir aspectos como los ruidos, problemas vecinales o dificultades de aparcamiento que realmente se encontrará cuando resida en el lugar.
- Los dos nuevos radares de Málaga que ya dejan de avisar y comienzan a multar
- La avispa oriental se expande en Málaga y se notifica la presencia de la avispa asiática
- La Diputación de Málaga invierte tres millones de euros en el asfaltado de seis carreteras de la Axarquía
- La vuelta al cole: estos son los mejores colegios privados, concertados y públicos de Málaga
- La Málaga tecnológica eleva su demanda de trabajadores: hay 1.860 vacantes, la tercera mayor cifra tras Madrid y Barcelona
- Este es pueblo de Málaga considerado como 'uno de los mejores del mundo para vivir
- Medio millar de propietarios poseen en Málaga más de 50 inmuebles urbanos
- Estos son los motivos por los que 'The Times' ha elegido Málaga como el lugar 'más emocionante' de España: 'Es un auténtico espectáculo