Cambios en los nombres favoritos de los malagueños: este es el que ha desbancado a María como el más utilizado

María ya no es el nombre más utilizado por los padres y madres para sus hijas recién nacidas. Desde 2012, este tradicional nombre se mantenía como el más común entre los nuevos vástagos, una tendencia que se ha roto durante el 2024, cuando María bajó a segunda posición entre los nombres más frecuentes y fue sustituido por Sofía.

La Estadística de Nombres de los Recién Nacidos Andaluces que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) así lo ha asegurado en su último informe, en el que muestra que el nombre más utilizado para los nuevos nacimientos es Sofía, con 148 niñas que reciben este nombre en 2024, frente a las 131 nuevas bebés que se llaman María.

Durante el año anterior, Sofía se encontraba en tercera posición en cuanto a la frecuencia de su uso, superado por los nombres de María y Lucía. Sin embargo, este 2024 ha sufrido un amplio crecimiento hasta convertirse en el nombre más usado en toda Málaga. Una situación que no solo se ha producido en la provincia malagueña, sino que se ha extendido a otros territorios como Almería y Jaén, donde los nombres más comunes son Sofía y Lucía, respectivamente.

En cuanto a los nombres de niño, toda Andalucía mantiene el nombre de Manuel como el más utilizado, salvo Málaga, que vuelve a tener el nombre de Hugo como el más frecuente, seguido en segunda posición por Manuel, que el año anterior se encontraba en tercer lugar y que ha subido un puesto hasta el segundo.

Los nombres más utilizados en Málaga

Tras los nombres de Sofía, María y Lucía, la lista de los nombres más utilizado se completa con Lola, Vega, Mia, Martina, Manuela, Olivia, Carmen, Valeria, Julia, Daniela, Carla y Paula. Entre estos, destacan el incremento del uso de Vega, que pasa al quinto más usado tras subir cuatro posiciones, y el de Mia, en sexta posición tras ganar cinco. La mayor caída entre los diez nombres más frecuentes se encuentra en el nombre de Carmen, que ha caído cinco puestos hasta situarse en décimo lugar.

En cuanto a los niños, Hugo y Manuel encabezan los dos primeros puestos, seguidos por Mateo, Leo, Alejandro, Pablo, Martín, Álvaro, Lucas, Daniel, Gonzalo, Enzo, Juan, Thiago y Oliver.

Entre las mayores subidas destaca Leo, que asciende tres posiciones y se sitúa cuarto, y Lucas, que escala seis posiciones y pasa al puesto nueve. También Daniel y Gonzalo, que se encuentran entre los más utilizados tras subir tres y cinco posiciones, respectivamente. Por el contrario, Martín experimenta la bajada más pronunciada, cayendo del segundo al séptimo lugar.

Los bebés malagueños, los que menos heredan los nombres de sus padres

Además, los datos reflejados en la Estadística de Nombres de los Recién Nacidos Andaluces muestra que Málaga es la provincia andaluza en la que menos progenitores deciden usar sus nombres para sus hijos recién nacidos, con un 6,4% de los padres y madres que deciden hacerlo frente al 9,4% de la media andaluza. Sin embargo, el uso del nombre del progenitor entre niños es mayor que el de niñas, con un 9,7% frente al 3,1%.