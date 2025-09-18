El catedrático y oceanógrafo Odón de Buen y del Cos será Medalla de la Ciudad e Hijo Adoptivo de Málaga

Casi 90 años después, el Ayuntamiento de Málaga reconocerá la figura del catedrático y oceanógrafo Odón de Buen y del Cos, naturalista y fundador del Instituto Español de Oceanografía (IEO), fallecido en 1945 en el exilio en México. Este jueves, la Comisión de Pleno de Economía, Recursos Humanos, Comercio y Contratación ha aprobado por unanimidad la entrega de la Medalla de la Ciudad de Málaga y el nombramiento de Hijo Adoptivo de la Ciudad a su descendientes.

"La decisión se toma en cumplimiento del acuerdo de Pleno adoptado el 31 de enero de 1936 por el que se aprobó la concesión de esta distinción", ha asegurado en una nota de prensa el Ayuntamiento. Entonces, en 1936, esta distintición no llegó a materializarse por su exilio a Francia durante la Guerra Civil y el Franquismo.

La Academia Malagueña de Ciencias solicitó la ejecución de este acuerdo, tras recuperar toda la documentación relativa que consta en el Archivo Municipal de Málaga y revisar las actas del Ayuntamiento correspondientes al 31 de enero de 1936. Tras su aprobación este jueves, la propuesta presentada por el alcalde, Francisco de la Torre, será elevada al próximo Pleno del Ayuntamiento.