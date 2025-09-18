Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Distinticiones

El catedrático y oceanógrafo Odón de Buen y del Cos será Medalla de la Ciudad e Hijo Adoptivo de Málaga

El Consistorio retoma así un acuerdo plenario de 1936 que no se ejecutó debido a la Guerra Civil

Odón de Buen

Odón de Buen / Wikipedia

La Opinión

Casi 90 años después, el Ayuntamiento de Málaga reconocerá la figura del catedrático y oceanógrafo Odón de Buen y del Cos, naturalista y fundador del Instituto Español de Oceanografía (IEO), fallecido en 1945 en el exilio en México. Este jueves, la Comisión de Pleno de Economía, Recursos Humanos, Comercio y Contratación ha aprobado por unanimidad la entrega de la Medalla de la Ciudad de Málaga y el nombramiento de Hijo Adoptivo de la Ciudad a su descendientes.

"La decisión se toma en cumplimiento del acuerdo de Pleno adoptado el 31 de enero de 1936 por el que se aprobó la concesión de esta distinción", ha asegurado en una nota de prensa el Ayuntamiento. Entonces, en 1936, esta distintición no llegó a materializarse por su exilio a Francia durante la Guerra Civil y el Franquismo.

La Academia Malagueña de Ciencias solicitó la ejecución de este acuerdo, tras recuperar toda la documentación relativa que consta en el Archivo Municipal de Málaga y revisar las actas del Ayuntamiento correspondientes al 31 de enero de 1936. Tras su aprobación este jueves, la propuesta presentada por el alcalde, Francisco de la Torre, será elevada al próximo Pleno del Ayuntamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los dos nuevos radares de Málaga que ya dejan de avisar y comienzan a multar
  2. La avispa oriental se expande en Málaga y se notifica la presencia de la avispa asiática
  3. La Diputación de Málaga invierte tres millones de euros en el asfaltado de seis carreteras de la Axarquía
  4. La vuelta al cole: estos son los mejores colegios privados, concertados y públicos de Málaga
  5. La Málaga tecnológica eleva su demanda de trabajadores: hay 1.860 vacantes, la tercera mayor cifra tras Madrid y Barcelona
  6. Este es pueblo de Málaga considerado como 'uno de los mejores del mundo para vivir
  7. Medio millar de propietarios poseen en Málaga más de 50 inmuebles urbanos
  8. Estos son los motivos por los que 'The Times' ha elegido Málaga como el lugar 'más emocionante' de España: 'Es un auténtico espectáculo

El oceanógrafo Odón de Buen será Medalla de la Ciudad e Hijo Adoptivo de Málaga

El oceanógrafo Odón de Buen será Medalla de la Ciudad e Hijo Adoptivo de Málaga

Málaga se marca como reto prioritario mejorar la movilidad interurbana

Málaga se marca como reto prioritario mejorar la movilidad interurbana

Las jornadas 'UMA en su provincia' cumplen una década con una edición sobre 'la ciudad del futuro'

Las jornadas 'UMA en su provincia' cumplen una década con una edición sobre 'la ciudad del futuro'

Llega una nueva edición de 'La noche de los investigadores' con un centenar de actividades

Llega una nueva edición de 'La noche de los investigadores' con un centenar de actividades

La empresa familiar andaluza analiza retos en Málaga: profesionalizar su gobernanza y garantizar la continuidad generacional

La empresa familiar andaluza analiza retos en Málaga: profesionalizar su gobernanza y garantizar la continuidad generacional

Hallan muerto al artista malagueño Gonzalo Fuentes en el río Támesis

Hallan muerto al artista malagueño Gonzalo Fuentes en el río Támesis

Planes para el fin de semana en la provincia de Málaga

Planes para el fin de semana en la provincia de Málaga

Una de cada tres viviendas que faltan en Andalucía está en la provincia de Málaga

Una de cada tres viviendas que faltan en Andalucía está en la provincia de Málaga
Tracking Pixel Contents