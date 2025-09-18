La empresa familiar andaluza analizan retos en Málaga: profesionalizar su gobernanza y garantizar la continuidad generacional

Las empresas familiares andaluzas, que aportan el 80% de la riqueza de la comunidad, afrontan actualmente un contexto de "creciente complejidad" que exige "reforzar su liderazgo, profesionalizar su gobernanza y garantizar la continuidad generacional". Estas son algunas de las reflexiones que se han expuesto en el I Congreso Andaluz de la Empresa Familiar, organizado por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (AAEF) y que se ha celebrado este jueves en Málaga con la presencia de más de 300 asistentes entre empresarios, consejeros y directivos familiares.

La jornada ha contado con la participación de líderes de empresas familiares andaluzas como las malagueñas Mayoral, Aertec y Famadesa, junto a Persán, Grupo Iturri y Grupo MAS, acompañados, entre otros, por los economistas José Carlos Díez y José María O’Kean.

Se han analizado los retos económicos a los que se enfrenta el sector, la importancia de las mejores prácticas de gobierno corporativo, la "esencia" de los valores de cada empresa familiar y la forma de incrementar la competitividad de las compañías.

Asistentes al I Congreso Andaluz de la Empresa Familiar, celebrado este jueves en la Hacienda del Álamo, Málaga / L. O.

A la apertura del congreso de la AAEF, presidida por Manuel Barbadillo, ha asistido el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, mientras que la clausura ha sido realizada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados.

En el congreso han tenido especial protagonismo los jóvenes hijos de empresarios y accionistas, de entre 25 a 45 años que, según los organizadores, "serán claves en el futuro de las compañías familiares". Se ha ofrecido así con un abanico de experiencias y casos reales contados por los propietarios de empresas familiares.

Mesas redondas

La jornada se abrió con una primera mesa redonda con los presidentes de Mayoral, Manuel Domínguez de la Maza; Persán, Concha Yoldi; y Grupo Iturri, Juan Francisco Iturri, profundizando en la importancia de la familia empresaria como núcleo de cohesión.

En la segunda mesa, dedicada a la innovación como factor crítico, Vicente Padilla, CEO de Aertec Solutions, y Carla Terry Osborne, de Grupo Osborne, analizaron cómo la tecnología, la innovación y el liderazgo se alinean con la estrategia empresarial.

Posteriormente, el diplomático y exdirector del CNI Jorge Dezcallar ofreció la ponencia 'Navegar la incertidumbre. Una mirada estratégica', destacando la importancia de la anticipación, la planificación alineada en los consejos, la serenidad y la visión global para la toma de decisiones empresariales en tiempos complejos.

Tras un coffee break, la tercera mesa sobre retos económicos y claves de competitividad reunió a los economistas José Carlos Díez y José María O’Kean, quienes subrayaron la necesidad de fortalecer la productividad, apostar por la formación y potenciar la internacionalización.

La cuarta mesa abordó el valor del consejero independiente en la empresa familiar, con la participación de José Ignacio Jiménez, presidente de Talengo; Ramón Sotomayor, miembro del consejo de Velatia; y Javier Ruano, consejero independiente y experto en empresa familiar. Se ha destacado la objetividad, la independencia y profesionalización que aporta esta figura para el crecimiento sostenido futuro de las compañías, que están necesariamente abocadas a aumentar de tamaño.

Por último, la mesa sobre sucesión y continuidad generacional reunió a Vicente Martín González y Vicente Martín Elías, de Grupo MAS, y a Federico y Guillermo Beltrán, de Famadesa, quienes compartieron experiencias sobre la planificación de la sucesión, la importancia de los valores y la formación de nuevas generaciones para garantizar la continuidad del legado familiar.

El I Congreso Andaluz de la Empresa Familiar ha contado con el patrocinio de Ciudad de Málaga, Caja Rural del Sur, Crédito y Caución, EY Spain, Orange Empresas y Talengo.