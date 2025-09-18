Un estudio califica a Málaga como la ciudad "más feliz" de España por su calidad de vida, clima y servicios

Málaga encabeza el ranking de ciudades "más felices" de España por su calidad de vida, según el Spain Happy Index de Sonneil Homes, un curioso estudio que analiza más de 8.000 municipios en toda España en función de variables como el número de días soleados y lluviosos, la temperatura media anual, las condiciones de viento, la calidad y accesibilidad de servicios (salud, educación, infraestructuras)y el entorno natural y bienestar subjetivo.

El Spain Happy Index 2025 confirma que Andalucía es la comunidad más representada en esta singular clasificación de la "felicidad". Con Málaga (91,36 puntos sobre 100) y Almería (90,88) liderando la tabla, la comunidad andaluza también sitúa a un total de 13 municipios entre los 50 más felices del país, consolidándose, según Sonneil Homes, como "epicentro de bienestar".

"Málaga, con 310 días de sol al año, temperaturas medias de 18 grados, 49 jornadas de lluvia y un nivel de viento moderado (22), se convierte en la ciudad más feliz de España. Ciudad costera, con aeropuerto internacional a pocos kilómetros y una amplia red de hospitales y colegios, concentra todos los factores que refuerzan la calidad de vida", señala la compañía.

Sonneil Homes es una compañía inmobiliaria especializada en la venta de viviendas de segunda residencia en las zonas costeras más demandadas de España. El Sonneil Happy Index 2025 subraya factores como el clima, la cercanía a aeropuertos, los servicios educativos y sanitarios y el carácter costero o interior de los municipios.

Almería, segunda del ranking nacional, disfruta también de 310 días soleados, temperaturas medias de 19 grados y apenas 27 días de lluvia, aunque con mayor exposición al viento (62). "Su litoral, la cercanía de su aeropuerto y la dotación de servicios educativos y sanitarios consolidan su posición privilegiada", apunta.

Aunque con puntuaciones más moderadas, el índice también recoge a otras capitales como Sevilla (84,35 puntos), Granada (83,15), Jaén (76,34), Huelva (75,66) y Córdoba (60,37), Sonneil habla de un mapa "diverso" en el que el litoral es "el motor principal", pero donde también las grandes ciudades de interior mantienen "niveles sólidos" de bienestar.

13 municipios andaluces entre los 50 primeros

La comunidad andaluza logra situar un total de 13 municipios entre los 50 "más felices" de España. Roquetas de Mar (89,61 puntos) y Torremolinos (89,25) se consolidan como referentes del litoral almeriense y malagueño, mientras que localidades como Fuengirola (88,66), Benalmádena (88,60) o Marbella (88,05) reflejan la "fortaleza" de la Costa del Sol, donde "el clima soleado, la cercanía al aeropuerto de Málaga y la abundancia de servicios consolidan su atractivo".

En la provincia de Cádiz, Cádiz capital (88,12), El Puerto de Santa María (87,89), Sanlúcar de Barrameda (87,61) y Chipiona (86,81) confirman que la bahía gaditana es otro de los territorios más felices del país, combinando mar, tradición y una oferta cultural en constante crecimiento. Junto a ellas, Rincón de la Victoria (87,97) y Mijas (86,79) completan un listado en el que los factores climáticos se mezclan con la cercanía de hospitales, colegios y servicios básicos, demostrando que el bienestar en Andalucía se extiende a lo largo de toda su franja litoral.

Una vista de Marbella. / L.O.

"Estos municipios, todos ellos costeros y con climas privilegiados, se benefician de su proximidad a infraestructuras clave como aeropuertos, hospitales y centros educativos, además de un estilo de vida mediterráneo que refuerza su calidad de vida", apunta.

Resto de España

En la Comunidad Valenciana, destacan Santa Pola (90,62 puntos), Alicante (89,99), Elche (89,40), junto a Valencia capital (85,97) y municipios como Sagunto (86,68) o Chilches (85,90). En Baleares, Ibiza (90,86) lidera un grupo que incluye a Llucmajor (88,44) y Calvià (87,73).

En Canarias, con nueve municipios entre los veinte primeros, sobresalen Las Palmas de Gran Canaria (88,80) y Santa Cruz de Tenerife (88,06), junto a localidades como Arona o Arrecife.

En Cataluña, Tarragona (88,70) y Barcelona (86,90) refuerzan el peso de la costa mediterránea, mientras que Madrid (83,13) demuestra que también en las grandes ciudades de interior se alcanzan altos niveles de bienestar.