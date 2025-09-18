Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Hallan muerto a un malagueño en el río Támesis de Londres

El joven de 35 años llevaba afincado en la ciudad desde hace años y trabajaba en un museo de la ciudad

Río Tamesis.

Río Tamesis. / La Opinión

Chaima Laghrissi

EFE

Málaga

El cuerpo sin vida de un joven malagueño de 35 años, fue encontrado este martes 16 de septiembre en el río Támesis, en pleno centro de Londres. El cadáver fue recuperado por los servicios de emergencia británicos tras ser localizado flotando en el agua.

El joven llevaba afincado en la ciudad desde hace años y trabajaba en un museo de la ciudad.

Aunque aún se desconocen las circunstancias exactas de su muerte, ya se manejan algunas hipótesis. La autopsia, cuyas primeras conclusiones se esperan en breve, podría determinar si se trató de un ahogamiento accidental o si hay otras causas involucradas.

La familia del malagueño ha viajado a Londres y ha sido informada del trágico suceso. Ya han comenzado a contactar con el consulado español en la capital británica para agilizar los trámites de repatriación del cuerpo.

Por el momento, no se han revelado más detalles oficiales y la investigación sigue su curso para esclarecer lo sucedido con este joven de 35 años que perdió la vida en el río Támesis.

