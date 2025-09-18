Las jornadas 'UMA en su provincia' cumplen una década con una edición sobre 'la ciudad del futuro', que se celebrará los días 23 y 24 de octubre. La Fundación General de la Universidad de Málaga (Fguma) y el Ayuntamiento de Manilva colaboran en la celebración de las 'Jornadas de urbanismo, territorio y medio ambiente', que son "un referente nacional en el análisis y el debate del espacio urbano".

Así lo han informado en rueda de prensa el director gerente de Fguma, Eugenio José Luque; el alcalde de Manilva, Mario Jiménez; el director académico de la actividad, Ildefonso Narváez, y la profesora de la Universidad de Málaga (UMA) y representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Gobierno y Territorio (Ingot), Esther Rando.

Dentro del programa de 'UMA en la provincia' se celebrará una nueva edición que lleva por título 'La ciudad del futuro. Un futuro para la ciudad', que contará con la participación de ponentes de primer nivel, especialistas en las materias a tratar, que es la ciudad compartida, inteligente, ordenada, transformada, autónoma, transparente, turística y desprotegida.

Luque ha destacado "el compromiso divulgativo del proyecto 'UMA en la provincia' y que se pretende extender a nuevos municipios. El objetivo es promover el debate público, siempre desde el rigor que caracteriza a la Universidad". Ha insistido en que Manilva "fue pionera en este programa que acerca la universidad a los vecinos del municipio. "Tenemos el deber de crear una ciudad más sostenible", ha afirmado el regidor.

Como en años anteriores, el programa podrá seguirse de forma presencial (el primer día en la Facultad de Derecho y el segundo en Villa Matilde en Manilva) o por 'streaming' a través del canal YouTube de la Fguma.

'UMA en la provincia' es una colaboración entre la UMA y diferentes ayuntamientos, suma a 14 municipios desde su creación en 2018: Manilva, Archidona, Benalmádena, Macharaviaya, Casares, Coín, Colmenar, Torremolinos, Mijas o Cútar, entre otros, han celebrado jornadas de una gran variedad de temas para llevar el conocimiento, la investigación y el debate a distintas localidades y trasladar las aulas universitarias desde la capital.