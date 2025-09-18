Málaga ofrecerá atención telefónica 24 horas a las familias de menores en cuidados paliativos

Las familias malagueñas de menores en cuidados paliativos tendrán a su disposición, a partir de la semana que viene, un servicio de atención telefónica las 24 horas, los siete días de la semana, que les permitirá disponer de un acompañamiento profesional inmediato y resolver sus dudas en cualquier momento.

Así lo ha dado a conocer este jueves la Consejería de Salud, que ha anunciado que la puesta en marcha de este modelo innovador de atención continuada, tan esperado por las familias, comenzará su pilotaje en la provincia malagueña.

El objetivo, según detallan en un comunicado, es desplegar el proyecto de manera escalonada y extenderlo a toda la comunidad antes de que finalice el año, comenzando por Málaga.

Implantación progresiva

En concreto, el servicio estará operativo a partir del próximo lunes 22 de septiembre. Para ello, ya se han celebrado diversas reuniones operativas con los equipos de referencia y se están ultimando los cuadrantes de guardias para que el servicio pueda estar listo para la fecha prevista.

En octubre se sumará una segunda provincia, aunque no han aclarado cuál será, y un nodo interprovincial. Desde la Consejería de Salud resaltan que este servicio telefónico de 24 horas, para los menores que se encuentren en programas de Cuidados Paliativos Pediátricos en régimen de hospitalización domiciliaria, permitirá a los padres y madres resolver sus dudas y recibir apoyo especializado en cualquier momento.

“Entendemos que este servicio es un paso importante para la atención a estas familias y reiteramos el compromiso de este Gobierno con la salud de los andaluces”, ha resaltado la consejera de Salud, Rocío Hernández, que ha asegurado que seguirán trabajando para seguir “dando pasos y mejorando nuestro sistema sanitario del que nos tenemos que sentir orgullosos”.

Medidas dentro del plan

El proyecto cuenta con varias medidas entre las que destacan la habilitación de líneas móviles corporativas que facilitarán tanto las llamadas como la posibilidad de videollamadas a las familias para que así puedan ponerse en contacto inmediatamente con un profesional especializado.

Además, se ha constituido un grupo de trabajo mixto que se encargará de protocolizar la atención continuada en toda la comunidad y la coordinación con entidades de referencia para la derivación de pacientes.

Dentro del plan también se incluye la elaboración de registros clínicos adaptados, el seguimiento de la actividad mediante herramientas de control y la realización de encuestas de satisfacción a las familias, con el objetivo de garantizar la calidad y evaluar el impacto asistencial.

Red de Paliativos

Desde la Consejería recuerdan que Andalucía cuenta con una red consolidada de Unidades de Cuidados Paliativos para menores, ubicadas dentro de los servicios de Pediatría, que se encuentran distribuidas por toda la comunidad autónoma, con mínimo una por provincia.

En este sentido, subrayan que todas las provincias de la comunidad cuentan con dispositivos organizados para dar respuesta a las necesidades de pacientes pediátricos en situación de últimos días, “adaptando los recursos a las características de cada territorio y a la demanda asistencial concreta”.

Esta atención se presta de forma coordinada entre unidades específicas de cuidados paliativos, equipos de Atención Primaria, servicios de urgencias y dispositivos de hospitalización domiciliaria, con el objetivo común de "ofrecer una atención integral, humanizada y accesible en todo momento".