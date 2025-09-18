Málaga se pone como reto prioritario mejorar la movilidad interurbana

Uno de los aspectos diferenciales que definen a las grandes ciudades en la tercera década del siglo XXI es el de la movilidad. Desde hace ya varios años, ciudades como Málaga están definiendo e implantando una serie de medidas para promover el acceso sostenible y respetuoso con el medio ambiente al centro de la ciudad y a su área metropolitana. La implantación de la ZBE (Zona de Bajas Emisiones, cuyas sanciones entrarán definitivamente en vigor el próximo mes de noviembre), el fomento de un cada vez más sostenible y electrificado transporte público (autobús y metro); los llamados aparcamientos disuasorios, las obras de ampliación en la Línea 2 del Metro malagueño; la construcción de infraestructuras que den cobertura y servicio a los nuevos planes de movilidad en Málaga, fueron algunas de las cuestiones objeto de debate y estudio por parte de expertos y profesionales en un Foro sobre Movilidad Sostenible organizado esta mañana por Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga en el Hotel AC Málaga Palacio y que contó con el patrocinio de la EMT de Málaga, Metro de Málaga, Endesa y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

La jornada constó de una ponencia a cargo de Francisco Javier Gómez López, director de Planificación Estratégica y Explotación del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, y una mesa redonda titulada “Movilidad sostenible, un cambio social para cuidar el medio ambiente” en la que intervinieron Miguel Ruiz, director gerente de la EMT de Málaga y Smassa; Fernando Lozano, director general de Metro de Málaga; Manuel Muñoz Laguna, director de Ventas y Marketing del Área de Movilidad de E-Mobility Endesa, y Francisco José Sánchez Guerrero, concejal delegado de Movilidad en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Los participantes en la jornada posaron en el photocall junto a Raúl Rico, gerente de La Opinión / ALEX ZEA

"Descarbonización, accesibilidad y digitalización"

Trinidad Hernández Méndez, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, inauguró el encuentro y puso en valor el trabajo que el consistorio malagueño lleva haciendo desde hace más de veinte años en aras de una movilidad más sostenible para la capital de la Costa del Sol. La responsable de movilidad hizo referencia a la aprobación por parte del Ayuntamiento en el año 2021 del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) "donde pusimos el foco en la apuesta por el transporte público y donde el metro juega un papel fundamental para esta ciudad". Para Hernández, la EMT malagueña es un "referente nacional e internacional por su equipo humano con su gerente a la cabeza, por su decidida apuesta por la descarbonización, la digitalización y la accesibilidad", e indicó que en Madrid se pone como ejemplo el trabajo realizado por Málaga en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

La concejala reafirmó la apuesta municipal por la peatonalización de la ciudad, la movilidad en bicicleta (tradicional y eléctrica) y la seguridad vial, "en Málaga se circula ahora más despacito gracias al control de la velocidad", dijo. También destacó la importancia y trascendencia de los llamados aparcamientos disuasorios y señaló como grandes retos "el fomento y mejora de la movilidad interurbana y conseguir una financiación estable para los proyectos de movilidad".

Momento de la intervención de Trinidad Hernández, concejala de Movilidad del Ayuntamiento malagueño / ALEX ZEA

Francisco Javier Gómez López, director de Planificación Estratégica y Explotación del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, disertó a los asistentes sobre los 40 años de actividad del consorcio madrileño que da cobertura a los siete millones de habitantes que tiene la capital española.

Gómez López desmenuzó los orígenes de la formación del Consorcio madrileño y el trabajo realizado en estas cuatro décadas de existencia, que han dado su fruto alcanzando prácticamente una cobertura que llega a la totalidad de la población madrileña: "Podemos decir que el 93% de los madrileños tiene una parada, urbana o interurbana, a menos de 350 metros de su casa, gracias, entre otras cosas a los más de 4.000 autobuses, 2000 urbanos y 2000 interurbanos, que tenemos en la flota". El responsable madrileño hizo hincapié en el dato de que la totalidad de los autobuses urbanos de Madrid (EMT) funcionan ya con gas o con electricidad, "la EMT está descarbonizada", señaló, y comentó que trabajan para que la totalidad de los buses interurbanos tengan la llamada Etiqueta Cero.

1.700 millones de viajeros

Para el director de Planificación Estratégica y Explotación del Consorcio "es un gran éxito de todas las administraciones" que en 2024 un total de 1.700 millones de viajeros hayan viajado en transporte público en Madrid. Con un presupuesto estimado de 3.000 millones de euros, el Consorcio de Transporte madrileño está formado por un total de 45 empresas, que tienen su autonomía, y aproximadamente 21.000 trabajadores. "La planificación depende del Consorcio -remarcó Gómez López- a través de un consejo de administración, que es el que toma las decisiones y luego hay comisiones delegadas que hacen el seguimiento de los diferentes trabajos y proyectos", afirmó.

La ponencia principal corrió a cargo de Francisco Javier Gómez López, del Consorcio de Transportes de Madrid / ALEX ZEA

El representante del consorcio explicó que Madrid está dividido en zonas a la hora de aplicar las diferentes tarifas de transporte que se han mantenido en los últimos años gracias a la subvención del gobierno central y destacó la "tremenda importancia para la movilidad" de los cinco intercambiadores (más un sexto que se está construyendo) repartidos por toda la geografía de la ciudad madrileña que permiten al usuario llegar a la capital desde cualquier punto de la provincia para acceder al servicio de transporte de Madrid. "Estos espacios tienen que ser como los aeropuertos, atractivos para el viajero, con zonas de espera y zonas de rodadura bien diferenciadas para fomentar el uso de este tipo de transporte", comentó.

Para Gómez López, el Bus-VAO, los aparcamientos disuasorios como el de la Ciudad Universitaria de Madrid, con una demanda muy importante que alcanza las 2.500 personas al día, el servicio de bicicletas, además de una integración tecnológica en los diferentes puestos de control para la notificación de los más de 100 incidentes que se producen a diario en la red de transporte público madrileño, son otros aspectos importantes en la gestión diaria del transporte público en Madrid.

Mesa redonda

La jornada finalizó con la celebración de una mesa redonda titulada “Movilidad sostenible, un cambio social para cuidar el medio ambiente”. La primera cuestión de debate versó sobre la posibilidad de hacer llegar el transporte urbano de Málaga a los municipios colindantes, a la llamada área metropolitana. Para Miguel Ruiz, director gerente de la EMT de Málaga y Smassa, "el crecimiento de Málaga y de su área metropolitana requiere algo especial. Los municipios limítrofes le piden a Málaga que extienda el transporte hacia sus municipios y, aunque los consorcios de Málaga y Andalucía funcionan bien, se hace necesario dotarlos de más competencias. Trabajando y colaborando se pueden conseguir cosas. Hay que impulsar proyectos de colaboración como por ejemplo la reciente línea 165 entre Rincón de la Victoria y El Palo, que está teniendo mucho éxito. Ruiz comentó que hay proyectos como los parkings disuasorios de Totalán y Martín Carpena, o los Intercambiadores de Plaza de la Marina y de la estación de autobuses que serán un éxito. Hay trabajo por hacer, el debate está abierto pero falta un impulso técnico y económico", afirmó.

En esta misma línea versó la intervención de Francisco José Sánchez Guerrero, concejal delegado de Movilidad en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre: "Tenemos ganas de seguir mejorando la vida de nuestros ciudadanos. La distancia entre las paradas de transporte público de Alhaurín de la Torre y Málaga están distantes tan solo 2,5 km. Hay que ver las necesidades, nos sentamos con el consorcio e intentamos llegar a un acuerdo, hay buena sintonía con el ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía porque hay que seguir apostando con inversiones reales por la movilidad sostenible. Ahí tenemos el ejemplo de nuestra línea 135, que llega a Málaga. Hemos duplicado la frecuencia de los buses y hemos aumentado en un 93% el número de viajeros. Para conseguir estos logros también se hace necesario concienciar a los habitantes de localidades como Alhaurín de la Torre o Rincón de la Victoria del sentimiento de pertenencia de la llamada área metropolitana", finalizó.

La jornada finalizó con una mesa redonda de expertos / ALEX ZEA

Fernando Lozano, director general de Metro de Málaga, destacó la buena marcha de las obras del primer tramo de las obras de la Línea 2 del Metro malagueño que llegará al Hospital Civil: "Las obras van bien, el primer tramo está ejecutándose; el segundo acaba de empezar y el tercero está en licitación. Para Metro de Málaga esta ampliación es muy importante porque llegará a la zona de hospitales de la ciudad, tres nuevas paradas en un barrio poblado con más de 60. 000 personas". Lozano comentó que intentan acomodarse a los nuevos tiempos "con 18 millones de viajeros y ya con 21 trenes, tras la compra de los tres últimos". Con frecuencias no superiores a los 5 minutos, "queremos arañar viajeros al transporte privado", dijo.

Una parte muy importante en los nuevos parámetros de la movilidad sostenible es la electrificación de la flota. Para Manuel Muñoz Laguna, director de Ventas y Marketing del Área de Movilidad de E-Mobility Endesa, Málaga ha sido pionera en movilidad sostenible y eléctrica teniendo a Madrid como referente. El representante de Endesa cree que en España "vamos retrasados en movilidad eléctrica respecto a los países de nuestro entorno por algunas cuestiones, entre ellas, el nivel de renta" y que en su empresa trabajan desde hace 6-7 años en puntos de recarga para que la movilidad eléctrica "sea sencilla para el usuario, con muchos puntos de recarga y con más potencia para que se adapten a los diferentes coches eléctricos que los fabricantes van sacando al mercado". Muñoz Laguna destacó la realidad de que Endesa "está entre los dos o tres operadores con mejor precio, trabajamos con el sector empresarial (ofrecemos modelos de recarga en las propias instalaciones del cliente). Estamos en esa línea: hacer nuestro producto lo más asequible posible", comentó.

Por último, el representante de Endesa denunció que en la actualidad hay un problema de capacidad, un problema de potencia. "La red eléctrica actual está pensada para demandas antiguas que no contemplaban la movilidad. Falta potencia y tenemos que ir consiguiendo que la oferta vaya respondiendo a las nuevas necesidades de la demanda".

El Hotel AC Málaga Palacio albergó la jornada / ALEX ZEA

La trascendencia de la ZBE

El último punto de debate versó sobre si la entrada en vigor de las ZBE (Zonas de Bajas Emisiones) había fomentado la venta de coches eléctricos. Manuel Muñoz Laguna, de Endesa comentó que a falta de datos oficiales al respecto, la única realidad es que el año pasado se vendieron es nuestro país 500.000 coches de este tipo. Nosotros hemos doblado la venta de energía en puntos de recarga -señaló- pero aún no es suficiente. Necesitamos más vehículos eléctricos y para eso hay que dar ayudas y subvenciones por parte de las administraciones". Miguel Ruiz, de la EMT, señaló que la ZBE "es de obligado cumplimiento y a nosotros nos ayuda" y coincidió con el representante de Endesa en que "falta financiación por parte de la administración del Estado para renovar la flota".

Fernando Lozano, director general de Metro de Málaga, destacó que la ZBE "hace que aumente el transporte público" y reclamó "agilización de trámites" para que los aparcamientos disuasorios "sean una realidad". Por último, el concejal alhaurino, Francisco José Sánchez Guerrero, señaló que los aparcamientos disuasorios para los alhaurinos "son imprescindibles" y que ya trabajan en diferentes medidas (peatonalización de la Avenida de España y el futuro parking de 200 plazas en Isaac Peral) para cuando tengan que implantar la ZBE, "que no será más tarde de cuatro o cinco años, cuando alcancemos los 50.000 vecinos censados", señaló.