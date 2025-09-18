Con Málaga se suma a los recursos del Bulto y pedirá la "nulidad" del concurso

El grupo municipal Con Málaga ha anunciado hoy que se sumará a los cuatro recursos contencioso-administrativos presentados por los vecinos de las casas del Bulto contra el proceso de selección del "agente urbanizador", una figura por la que pugnan las promotoras Sierra Blanca, Urbania y Estudio Seguí.

Como ha adelantado este periódico, los vecinos han impugnado por la vía judicial el acuerdo del Consejo Rector de Urbanismo que activó el concurso público, ahora en fase de alegaciones, para escoger la alternativa técnica y la propuesta económica que guiarán la transformación urbanística del barrio.

Según ha anunciado hoy Con Málaga, apoyarán a los vecinos con la presentación de una solicitud de nulidad del proceso, que tachan de "pelotazo urbanístico".

La concejala de Con Málaga, Toni Morillas. / L.O

"Los vecinos y las vecinas han tenido, de nuevo, que recurrir a la justicia para defender el interés general frente al Ayuntamiento de Málaga, como ocurrió con los terrenos de Repsol, cuando fue la Plataforma Bosque Urbano la que recurrió a la justicia para paralizar la tramitación urbanística", ha recordado la concejala Toni Morillas, que se ha mostrado convencida de que los residentes de estas viviendas, las últimas casas bajas que quedan en pie en el Bulto, conseguirán "frustrar los planes" de la Gerencia de Urbanismo.

"Vamos a contribuir, junto a los vecinos a parar este pelotazo urbanístico que no afectaría solo a los vecinos y vecinas que han presentado el recurso, sino a todo un distrito en el impacto del precio de la vivienda y en la conversión de un barrio popular, como son El Bulto y Huelin, en el nuevo Puerto Banús de Málaga", ha recalcado.

Urbanismo de "dos velocidades"

Por otro lado, ha criticado Morillas que en la ciudad se está desarrollando un urbanismo de "dos velocidades" en el que se "mete velocidad de relámpago" al proyecto del Bulto mientras que la Junta de Andalucía ha anunciado que el plan de los Asperones "va a ser lento, como si esto fuera alguna novedad".

¿Y ahora qué?

En cuanto al procedimiento en sí, una vez estén contestadas las alegaciones presentadas -no los recursos-, la gerencia deberá convocar un Consejo Rector de Urbanismo en el que se escogerá la alternativa técnica "más adecuada al interés general".

A partir de ahí, habrá que escoger la propuesta jurídico-económica -que no tiene por qué ser de la misma promotora ganadora de la parte técnica- y, en última instancia, se suscribirá el correspondiente convenio urbanístico.

Ahora bien, habrá que ver cómo afecta la interposición de los recursos contencioso-administrativos junto a la solicitud de nulidad a este proceso, teniendo en cuenta los precedentes que se han dado ya en la ciudad, por ejemplo, con la subasta de Repsol, que sigue bloqueada desde hace casi un año, o la Torre del Puerto, de la que apenas se conocen avances. Se trata de dos proyectos urbanísticos de gran calibre sobre los que pesan contencioso-administrativos que partieron de la propia ciudadanía y que consiguieron frenar o, al menos, torpedear la tramitación.